Мусором завален cоседний с Бердском Искитим и район с приходом нового 2020 года

Контейнерные площадки завалены отходами в р.п. Линево, селе Лебедевка и частном секторе Искитима. Шахты в многоэтажках заполнены до 8 этажа. Новый перевозчик занимается установкой новых контейнеров и обещает скоро вывести мусор.

Мусорный завал в Искитимском районе

Мусорный апокалипсис наступил в Искитимском районе с приходом нового 2020 года. 4 января читатели сайта «Весь Искитим» прислали в редакцию множество фотографий, на которых мусорные площадки завалены отходами. Жители сообщают о завалах в девятиэтажках. Напомним, транспортной компанией в Искитиме выбран «Айсберг», но старый перевозчик «ЭКО-ЛАЙН» борется за свои права в Искитиме. В Искитиме разгорелись мусорные бойни: возник вопрос, связана ли “Экология-Новосибирск” с новой компанией-перевозчиком “Айсберг”?

Мусорный апокалипсис

— Шахты в многоэтажках забиты по 8 этаж. А если засорятся? Помогите, просим срочно вас заняться этим вопросом, — написали жители поселка Линево.



Люди сообщают сайту «Весь Искитим», что такая же ситуация в частном секторе Искитима. Присылают множество фото с мусорными завалами.

Две стороны

Сайт «Весь Искитим» выяснил в компании «Айсберг», что ее субподрядчиком стала компания «Феникс». Ее директор Сергей Хориков рассказал сайту «Весь Искитим», что они работают, но пока не успевают выполнить весь объем работы. Причина в том, что старый перевозчик забрал контейнеры раньше, чем обещал.

— Мы вывозим там третий день мусор – это первое. Второе – перевозчик, который там был ранее, обещал до 10 января не убирать мусорные контейнеры, но забрал их 31 декабря. Мы сейчас расставляем свои контейнерные баки. Мы их получили 3 января вечером в разобранном виде. Сейчас мы их собираем и развозим. Люди сейчас задействованы в этом. Поле этого мусор мы будем вывозить до упора, пока не вывезем весь, — пообещал Сергей Николаевич 4 января.

Исполнительный директор компании «ЭКО-ЛАЙН» (бывший перевозчик Искитима и района) Максим Нагибнев сказал, что они не обещали оставлять контейнера до января.

— Мы за месяц с лишним письменно уведомили «Экологию-Новосибирск», что мы с 1 января 2020 года работать с ними не будем. На основании этого 31 декабря 2019 года мы снимем все баки (которые были установлены за счет компании «ЭКО-ЛАЙН» — прим авт.). В Линево мы сняли 20 баков из 100, — подчеркнул Максим Александрович.

Нагибнев уточнил, что помимо этого были уведомлены мэрия Искитима и Искитимского района.

Также Максим Александрович уточнил, что фото с завалами мусора ему также люди присылают из села Лебедевка. По Искитиму они забрали контейнеры только пластиковые, а в частном секторе стоят железные баки. Он предположил, что новому перевозчику пока не хватает техники, они только начинают работать и ждут еще машины.

Нагибнев рассказал, что с ними «Экология-Новосибирск» так не рассчиталась примерно за полгода, поданы иски в суды. Они обслуживали 77 населенных пунктов Искитимского района, у них работали 16 машин. Сейчас их пригласили работать в другом регионе.

Как быстро очистит от мусора Искитимский район новый перевозчик, читайте продолжение в ближайшее время.