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Не возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска

21:18 17.01.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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53 тыс. рублей пенсионных накоплений были выведены из государственного пенсионного фонда у Павла Булыгина без его согласия. Полицейские завели уголовное дело. Оказывается, деньги исчезли еще у полумиллиона россиян.

Не возвращает деньги и проводит реорганизацию НПФ «Согласие» 500 тыс. россиян и Павлу Булыгину из Бердска
Пенсии разошлись по частным фондам

Слияние компаний проводит негосударственный пенсионный фонд «Согласие», который подозревается в махинациях. Напомним, что полиция Москвы проводит предварительное расследование уголовного дела по переводу накоплений в НПФ «Согласие» Павла Булыгина из Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил пресс-центр главного управления МВД России по Москве. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мужчина обратился в полицию, его пенсионные накопления в 53 тыс. рублей перевели без его участия из государственного в негосударственный фонд «Согласие». Заявление подано в ПФР в Москве, договор заключен в республике Татарстан. Павел Сергеевич думает, что он стал жертвой мошенников.

— О том, что проводится предварительное расследование, я узнал от вас. Больше никто ни о чем меня не оповещал. Деньги не возвращали. В ПФР мне сказали накопления можно вернуть по заявлению или через суд. Я думаю оповестили бы, — сказал Павел «Курьер. Среда. Бердск» 16 января.

В документах, которые пришли Павлу Булыгину из негосударственного фонда указано, что сейчас компания присоединятся с «Негосударственному пенсионному фонду Эволюция». Также к нему присоединяется НПФ «Социальное развитие» и «Образование».

Напомним, Павлу пришли письма с документами от НПФ «Согласие». В договоре подпись Павла немного схожа с настоящей. Тогда как в заявлении в государственный пенсионный фонд она совершенно другая. В «Согласии» «Курьер. Среда. Бердск» заявили, что у них нет с Павлом Булыгиным договора. Павел Сергеевич может перевести накопления обратно в государственный пенсионный фонд, но он потеряет часть суммы — снимется процент.

— Мне не жалко потерять эту небольшую сумму. Меня не дает покоя факт того, что так могут перевести средства у любого другого человека. Я хочу добиться заведения уголовного дела, — говорил Павел.

Судя по ответу пресс-центра уголовное дело заведено. «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в полицию Москвы, чтобы уточнить, на каком этапе находится расследование дела и как Павлу вернуть свои деньги.

Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мошенники перевели пенсий на миллиарды рублей в частные фонды. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как подозревают следователи, в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России в частные — «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».

Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. При этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выяснило, что и их подписи и печати были поддельными. Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

А вам не приходили письма о переводе пенсии?

Новый мэр, 17 января 2020 10:34
Подоходный заплатили в ООО "РФ"
Аноним, 17 января 2020 11:32
Мошенники в Пенсионном фонде России , а и наче откуда бы взялась информация что твои накопления там.
Аноним, 17 января 2020 12:10
При Сталине такого не было бы.
Аноним, 17 января 2020 12:56
" Аноним, 17 января 2020 12:10При Сталине такого не было бы."

Кто бы вам рассказал правду, что там было при царствовании "вашего бога", из концлагеря в те годы, с клеймом "врага"? Мы просто ничего не узнали про те годы, одни резко по умерли, а у других подписка о не разглашении до сих пор! Павел Булыгин и миллион его товарищей рот бы не успели раскрыть , как оказались бы в подвале НКВД...
1, 17 января 2020 15:48
Чего это тебя так подорвало?)

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