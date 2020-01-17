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«Какой бы он мерзавец не был, я защищаю его»: Готовятся к обвинительному приговору убившие Ирину Синельникову из-за Peugeot из Бердска

18:30 17.01.2020, Марина Волкова Фото: соцсети
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Судебное следствие в отношении Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова вышло на финишную прямую. В феврале станет известно, какое наказание понесут убийцы мамы двоих детей.

Какой бы он мерзавец не был, я защищаю его: Готовятся к обвинительному приговору убившие Ирину Синельникову из за Peugeot из Бердска
Ирину Синельникову убили при продаже автомобиля 11 января 2019 года
Сюжет: Ирина Синельникова
Какой бы он мерзавец не был, я защищаю его: Готовятся к обвинительному приговору убившие Ирину Синельникову из за Peugeot из Бердска

«Какой бы он мерзавец не был, я защищаю его»: Готовятся к обвинительному приговору убившие Ирину Синельникову из-за Peugeot из БердскаНачался суд по громкому делу об убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска в КемеровеЕщё 21 новость

Подходит к концу судебное следствие уголовного дела в отношении жестоких убийц 34-летней бердчанки Ирины Синельниковой из Бердска. Суд, напомним, над ее убийцами Дмитрием Фурсовым и Станиславом Белоусовым, проходит в Кемерове. Трагедия произошла 11 января 2019 года. Мама двоих детей поехала продавать Peugeot и пропала. Несколько дней ее искал, кажется, весь Бердск. А 14 января пришли трагические новости — Ирину нашли мертвой в районе горнолыжного курорта Танай.

Адвокат Дмитрия Фурсова из Бердска Юрий Смирнов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 января, что даты судебных заседаний расписаны до конца января. И суд переходит в стадию прений. После обвиняемым дадут последнее слова, а затем — судья вынесет приговор. Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он сою вину отрицает.

— Он признает свои действия, только оценивает их не правильно. Он полагает, что он ее не убивал, хотя все действия он описывает. И электрошокер и так далее. И в отношении кражи золота, оба обвиняемых заявляют, что ничего подобного не было. Доказательства того, что золотые изделия были, подтверждаются только со слов ее сожителя. В тот момент Константин и Ирина Синельниковы были разведены. Он привез в суд ярлычки с ювелирных изделий, но без чеков. Мы этот факт не подтверждаем,- рассказал Юрий Смирнов сегодня, 17 января.

Стоит отметить, что этот же защитник представлял интересы Дмитрия Фурсова и на стадии следствия в Бердске по назначению. Однако в Кемерове это было бы невозможно, но родственники Фурсова попросили защищать обвиняемого по соглашению.

— Приговор будет однозначно обвинительный. Ну а какой он будет, я сказать не могу. Я представляю интересы своего клиента, защищаю его, какой бы он мерзавец не был. Послушаем, что скажет прокурор. И они ( Фурсов и Белоусов — прим. ред.) понимают, что будет обвинительный приговор, — рассказал Смирнов.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» о том, коробит или нет Юрия Константиновича факт защиты убийцы мамы двоих детей, он ответил так:

— Все в жизни бывает. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Может быть, вы выйдете завтра на улицу, к вам пристанет какой-нибудь хулиган, вы его ударите, а он умрет. Это будет уголовное дело за превышение самообороны. А бывают и дела, связанные с провокацией. Например, когда людям патроны подкидывают или наркотики. У всех свои гуси в голове. Но во всем негативе всегда есть что-то позитивное. Что второй подсудимый, что первый — ранее не судимы. Только у Фурсова было одно привлечение за превышение скорости. Они же с детьми. У того двое. У моего доверителя — один ребенок. Что случилось это же необъяснимо: как человек может идти и убивать, тем более женщину. И выбросить ее в Кемерово замерзать. Я этого не понимаю. Со слов моего доверителя, у него была зависимость от Белоусова. Он смалодушничал, с целью отработки этого финансового долга и пошел на это. Но эту правду нужно делить на 1000. Она же, как правило, кривда. Ведь мы всегда себя обеляем за свои дурацкие поступки. Все люди себя всегда оправдывают, — резюмировал Юрий Смирнов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», родственники Фурсова и Белоусова не появляются в суде из-за того, что «им стыдно».

Что грозит убийцам

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова и Фурсова зампрокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил 12 сентября. Но тогда не было определенности, где состоится громкий процесс — в Новосибирске или в Кузбассе, где нашли тело убитой бердчанки. В начале октября судья Новосибирского облсуда направила дело по подсудности в Кемеровский областной суд.

Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст.325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч.2 пункты ж, з (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ. По этим статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия

В конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова.

Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января 2019-го Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Обвиняемые, по версии следствия, продали в Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след. 17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.
Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Высказал свое мнение по поводу применимого наказания для убийц Ирины Синельниковой из-за черного Peugeot Станислава Белоусова и Дмитрия Фурсова прокурор Бердска Роман Сивак:

— Я думаю, наказание будет очень жесткое. Я бы попросил обоим пожизненный срок. У меня бы не дрогнули ни сердце, ни душа, ни мое чувство справедливости. Это абсолютно справедливое наказание. Они оставили детей без матери из-за машины. Спланировали убийство абсолютно цинично, умышленно, продумывая каждый шаг, совершая приготовления к преступлению, покупая электрошокер, шнурки и прочее. Она боролась за свою жизнь. Они не могли убить ее всю дорогу. Другого наказания для них я не вижу. Оно будет жесткое для них, и это будет справедливо, — предположил Роман Андреевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

есть оправдания для Фурсова и Белоусова?

Аноним, 17 января 2020 14:59
Нвр. Нет.
Аноним, 17 января 2020 15:05
"И выбросить ее в Кемерово замерзать"

Т.е., они её еще живую оставили? Это ещё страшнее..
Аноним, 17 января 2020 15:49
Нет
Алексей, 17 января 2020 15:50
Эти упыри знали на что идут,не малолетки и последний ... без соли не доедали,жаль вышку отменили (
Александр, 17 января 2020 16:23
Единственное адекватное наказание этим нелюдям-пожизненное. Жаль, что у нас смертной казни нет.
Аноним, 17 января 2020 18:10
Этого адвоката вместе с ними посадить. Пусть им памперсы меняет весь срок и кормит с ложечки.
Как человек мог бы отказаться от защиты мерзавцев, а так - не человек он. (дальше модератор не пропустит).
Аноним, 17 января 2020 18:54
У вас головой-то всё порядке? Он адвокат и это его profession de foi. Его человеческое мнение, что очень вероятно, может быть совершенно иным. "Менять памперсы" и "кормить с ложечки" будут работники УФСИН.
Аноним, 17 января 2020 18:21
НВР:
Нет
Аноним, 17 января 2020 19:24
НВР:
В расход обоих
Ленка, 17 января 2020 19:53
Крыша над головой была, жены, дети, от онкологии не загибались, не сидели никогда. Руки есть, работы валом! Как бл.... В голову могло прийти так деньги зарабатывать??? Вот не знали мрази проблем! Упыри! А адвокату помолчать бы! И комментариев глупых не давать! Когда напал хулиган и ты отбиваешься это одно, а мочить народ просто так это другое!

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