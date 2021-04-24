В какую зону увезли убийц Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot, рассказываем

С момента оглашения приговора убийцам 34-летней Ирины Синельниковой из Бердска прошло полтора месяца. Но судебный вердикт до сих пор не вступил в законную силу, поскольку адвокаты одного из признанных виновным — Дмитрий Фурсов — настаивают на апелляции. А чтобы подать жалобу с целью отмены приговора подсудимый изъявил желание познакомиться с материалами дела. Тома о своем преступлении он читает с 11 марта 2021 года.
В тот день судья Кемеровского областного суда Алексей Новоселов закончил оглашение приговора Дмитрию Фурсову и его подельнику Станиславу Белоусову. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, второму — 18 лет. Оба будут сидеть в колонии строго режима. И выплатят потерпевшей стороне по 1,5 млн рублей каждый.
Суд счел доказанным вину Фурсова и Белоусова: они задушили бердчанку во время тест-драйва, оглушив электрошокером, и выбросили тело в глуши горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому — по месту совершения преступления — уголовное дело рассматривалось в Кемерово с ноября 2019-го.
Но на 24 апреля оба находятся в кемеровском СИЗО. Они будут там сидеть до решения суда апелляционной инстанции. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат Фурсова, предварительная жалоба подана. Но ее направят из Кемерова в Новосибирский апелляционный суд после того, как доверитель прочитает материалы своего уголовного дела с целью высказать претензии по предварительному расследованию и судебному следствию.
Белоусов в это время ждет, когда его подельник начитается и вставить свое слово в апелляцию. Хотя адвокат Белоусова тоже подал жалобу в части оценки похищенного. Он полагает, что суд должен был учесть ту стоимость автомобиля, по которой они «покупали» — 200 тыс. рублей, а не рыночную. Второй адвокат Фурсова настаивает на том, что ее подзащитного нужно оправдать. Ведь он не признал свою вину в отличие от подельника.
Убийцы, напомним, забрали в целях наживы автомобиль Ирины (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реальности «Пежо» стоил в два раза дороже).
Невозможно предсказать, когда их этапируют в колонию и где они будут отбывать сроки. Напомним, что суд удовлетворил ходатайство брата погибшей Ирины Синельниковой Владимира Пушкарева о получении информации о перемещении убийц. Но сидеть они будут в разных колониях.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Фурсов ранее работал в правоохранительных органах, а для «бывших» существуют специальные колонии.
- Он бывший сотрудник, а они, спецконтингент, отдельно отбывают наказание, отдельно содержатся. Фурсов хочет сидеть в общей камере, чтобы быть ближе к дому и чаще получать передачки, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Миронов.
После вступления приговора в законную силу Фурсову придется отправиться под Иркутск или в Свердловскую область, где расположены спецколонии для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН, МЧС.
Шокирующие подробности
11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала первой и последней жертвой душегубов.
Гособвинение расценивало убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.
Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.
Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.
На предварительном следствии Фурсов подробно рассказывал, как затягивал удавку на шее жертвы. Но после его отказа от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:
- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины, Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.
На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».
Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Дмитрия Фурсова из Бердска Юрий Миронов, Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицает.
По версии следователей, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. У следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым они предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го. Но первой и последней жертвой преступников стала Ирина Синельникова.
Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст.325 ч.2 (похищение паспорта); ст.162 ч.4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); ст.105 ч.2 пункты ж, з (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ.