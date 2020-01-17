Вырубил свежие и спелые сосны на территории особо охраняемого парка «Лесная дача» лесхоз Бердска

Юный бердчанин бьет тревогу: деревья рубят самые деловые в целях коммерции. Но прокуратура и чиновники следят за незаконным спилом деревьев.

Бердский лесхоз снова рубит деревья

— На территории особо охраняемого городского парка «Бердская лесная дача» проводится вырубка деревьев Бердским Лесхозом. Деревья рубят самые деловые, свежие и спелые. Ни одного гнилого ствола, — написал в «Курьер. Среда. Бердск» юный бердчанин Станислав 16 января.

Обеспокоенный вырубкой леса в бердской прибрежной зоне юноша уже обращался в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» в сентябре 2019 года. Тогда Стас прислал видео — отсняты срубленные молодые стволы сосен в парке «Бердская лесная дача», рядом с песчаным карьером (на полпути к «Чайке»), у лыжной базы «Метелица».

-Рубит деревья бердский лесхоз. Наши леса страдают от этого. У нас не тайга, леса мало. Нельзя оставлять небольшие опушки. Сосны неустойчивы, их часто валит ветром, — поделился Станислав.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» уже неоднократно обращались жители, обеспокоенные вырубкой леса. Каждый раз чиновники отвечают, что это санитарная вырубка, и что лес рубят не для коттеджей.

— Лесхоз считает, что большие деревья загораживают свет молодняку. Но они их в первую очередь защищают от ветра. Это просто предлог, для того, чтобы продавать древесину, — уверен Стас.

В этот же день генпрокурор Юрий Чайка поручил региональным прокурорам проверить санитарные вырубки леса, под видом которых пилят деревья в коммерческих целях. Бердский лесхоз также привлек внимание надзорного органа.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуре Бердска сегодня, 17 января, по данному факту была проведена проверка, но никаких нарушений выявлено не было.

— Если бы в Бердске незаконно рубили деревья, то человек автоматически попал под уголовную ответственность, — заверили «Курьер. Среда. Бердск» в прокуратуре Бердска.

Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в под рубку попадают сухостойные деревья.

-Эти сосны имеют координаты сухостойных. Информация о них размещена на сайте мэрии с 2018 года в актах лесопатологического обследования. Федеральный Центр защиты леса работал на 113 га леса Бердска, — отметила Светлана Васильевна.

Шерстобитова заверяет, что лес рубят в рамках закона, все процедуры контролируется. Рубку неоднократно проверяла прокуратура и правоохранительные органы.

— Возможно, где-то граждане Бердска незаконно рубят деревья. Также у нас разрешена уборка валежника, возможно, под этим видом действуют. В полицию у нас много заявлений на таких граждан, — говорит Светлана Шерстобитова.

Она отмечает, что за незаконную вырубку могут наказать штрафом в зависимости от ущерба. А если ущерб будет на сотни тысяч, заведут уголовные дела. Также по словам Шерстобитовой охраной, защитой и воспроизводимом леса по договору должен заниматься бердский лесхоз.

Начальник участка бердского лесхоза Вадим Ковалевский рассказал «Курьер. Среда. Бердск», при санитарной рубке убирается только сухостой, либо упавшие деревья. А рубка ухода — это прореживание. Там, где деревья были посажены рядами, когда они достигают определенного возраста, убирается каждый четвертый ряд. Через 10 лет будет убираться каждый второй ряд. По поводу защиты молодых деревьев старыми Вадим Евгеньевич придерживается иного мнения.

-Когда убираешь старое дерево, молодняк, наоборот, расти начинает. Только первое время это смотрится нелицеприятно, а потом второй ярус начинает разрастаться и распушаться. Это технология такая, так лес рубится, — пояснил специалист.

Автор видео Станислав