Висцеральный жир: какие продукты уменьшат жир на животе?

Треска, пикша, минтай, камбала, палтус, тилапия и апельсиновая шерсть содержат около 20-25 граммов белка (на 100 граммов). Какие еще?

Было показано, что высокобелковая диета, важная для костей и мышц, высвобождает гормон PYY, который заставляет вас чувствовать себя полнее дольше

Как потерять висцеральный жир: диета может сыграть важную роль в количестве вредного живота, накопленного в вашем теле. Скрытый в брюшной полости, висцеральный жир может быть даже проблемой со здоровьем. Следующие пять продуктов научно доказано, чтобы уменьшить площадь внутрибрюшного жира.

Накопление висцерального жира, пронизывающего жизненно важные органы, может привести к серьезным последствиям для здоровья. Медицинская школа Гарварда отмечает, что висцеральный жир вырабатывает белки, называемые цитокинами, которые могут вызвать воспаление — фактор риска сердечных заболеваний. К счастью, исследования показали, что диета с высоким содержанием белка может снизить уровень жира в брюшной полости и улучшить ваше здоровье.

Было показано, что высокобелковая диета, важная для костей и мышц, высвобождает гормон PYY, который заставляет вас чувствовать себя полнее дольше.

Белок также повышает уровень метаболизма и помогает удерживать мышечную массу во время потери веса, а ряд исследований показал, что люди, которые едят больше белка, имеют тенденцию к снижению жира в животе.

Пять отличных источников белка

Белая рыба

Треска, пикша, минтай, камбала, палтус, тилапия и апельсиновая шерсть содержат около 20-25 граммов белка (на 100 граммов).

Они могут быть проданы в разделе замороженных продуктов супермаркета, и их легко разморозить в течение дня.

Идея рецепта состоит в том, чтобы сочетать рыбу с жареной спаржей, салатом и молодым картофелем.

Курица

В среднем на 100 г вареной курицы содержится около 30 г белка.

В частности, грудь очень богата белком и содержит мало жира, если вы удаляете кожу как до, так и после приготовления.

Курица — это такая универсальная еда, которую можно добавлять на любую тарелку, коробку для завтрака или бутерброд.

Яйца

И яичные желтки, и яичные белки содержат белок (хотя яичные белки содержат немного больше), а яйцо среднего размера содержит около 6-7 граммов белка.

Если вы будете есть яйца по утрам — яичница-болтунья, пашот, жареная — вы заметите, что обеденный перерыв можно отодвинуть назад, так как вы по-прежнему будете чувствовать себя сытыми от завтрака.

Бобы и бобовые

Нут

Также известный как бобы гарбанзо, одна чашка (164 грамма) нута содержит около 14,5 грамма белка.

Они восхитительно добавлены в любой тип карри, как в качестве дополнительного ингредиента, так и в качестве основного продукта.

Чечевица

Отличный альтернативный источник белка для вегетарианцев — и идеально подходит для добавления в супы и рагу — одна полная чашка (198 г) вареной чечевицы эквивалентна примерно 17,9 г белка.

Фасоль

Часто употребляемая с рисом в одной чашке (256 грамм) содержится около 13,4 грамма.

Другие высокобелковые бобы включают в себя: горох, черные бобы, соевые бобы, фасоль пинто и морские бобы.

Греческий йогурт

Этот тип йогурта производит в три раза больше белка, чем обычный йогурт.

200 граммов порции даст около 20 граммов белка.

Это здоровое лакомство прекрасно сочетается со свежими фруктами.

Чтобы также помочь уменьшить висцеральный жир, контроль порции имеет первостепенное значение, так как ест много зелени.

Другие способы уменьшить висцеральный жир

Умеренные уровни упражнений также полезны для смещения «активного» жира, который может нанести ущерб вашим внутренним органам.

Слишком много «активного» жира увеличивает риск серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа, инсульт, высокий уровень холестерина и другие.

Упражнения, которые могут увеличить частоту сердечных сокращений, такие как плавание, являются лучшим способом улучшить ваше здоровье — физически и умственно.

Теперь пришло время заглянуть в магазин, чтобы наполнить эту корзину вкусностями с высоким содержанием белка.

Ваше здоровье зависит от этого.

Источник: www.express.co.uk