Выгнала в мороз больную ангиной девочку из-за рубля кондуктор в Екатеринбурге

Особенное недоумение и возмущение у пользователей вызвал тот факт, что кондуктор не дала другим пассажирам выручить школьницу.

Кондуктор отказалась принять недостающий рубль от другой пассажирки.

В Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса девушку-подростка, которая недоплатила за проезд ровно один рубль.

Об инциденте, произошедшем 20 января, сообщила мать школьницы Елена Филанович в городском сообществе «Мой любимый Екатеринбург» в Facebook. Женщину отдельно удивило и возмутило, что кондуктор отказалась принять недостающий рубль от другой пассажирки: «Сказала, что это проблемы моей дочери, она деньги не возьмет».

Высадила ребенка за две остановки до дома, она шла 15 минут, пришла с ледяными руками после месячной ангины,

В комментариях участники группы рассказывают о своем аналогичном опыте и рекомендуют женщине жаловаться на кондуктора в городское трамвайно-троллейбусное управление. Особенное недоумение и возмущение у пользователей вызвал тот факт, что кондуктор не дала другим пассажирам выручить школьницу.

Лично за чужих детей и стариков платила много раз, и никто не отказывался брать деньги, — удивляется в комментариях жительница Екатеринбурга.

В то же время другие участники сообщества «Мой любимый Екатеринбург» утверждают, что вылететь из автобуса или троллейбуса за мельчайшую недоплату в уральском городе можно уже не первый год.

Принципиальные кондукторы — не только екатеринбургское бедствие. В декабре 2019 года в Тюмени кондуктор автобуса № 47 высадила 13-летнего школьника, которому не хватило на проезд двух рублей. В феврале того же года в Магнитогорске его сверстницу высадили на мороз из трамвая за попытку расплатиться слегка надорванной купюрой.

Источник: Ридус