В заложниках у кошки два дня просидела жительница Архангельска

Спасателям удалось поймать злую кошку с помощью одеяла

Женщина два дня сидела на кухне из-за взбесившегося животного

19 января около полудня прохожий заметил женщину в окне третьего этажа дома №9/6 на улице Суворова, которая просила помочь ей. Кошка архангелогородки «взбесилась», и женщина два дня просидела на кухне. Как только хозяйка пыталась покинуть помещение, одичавший зверек нападал на нее.

Спасатели по лестнице поднялись к окну квартиры, проникли внутрь и с помощью одеяла поймали кошку. Пушистую бестию поместили в переноску, которую передали хозяйке. Женщина в медицинской помощи не нуждалась.

Источник: Архангельская областная служба спасения