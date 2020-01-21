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Ледовую переправу открыли в Новосибирской области

18:15 21.01.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Общая протяжённость ледовой дороги в одну сторону составляет 1,8 км, она работает с 7 утра до 19 часов.

Ледовую переправу открыли в Новосибирской области
Ледовая переправа связывает сёла Спирино и Чингисы.

В Ордынском районе допущена к эксплуатации первая ледовая переправа на территории Новосибирской области. Инженерное сооружение через водохранилище, безопасность людей на которой контролируют спасатели, связывает сёла Спирино и Чингисы.

Специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) и ГИБДД, провели освидетельствование и принятие в эксплуатацию переправы «Спирино-Чингисы», а также осуществили замеры толщины льда, осмотрели оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих сторон.

«Открытая переправа оборудована спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования дорогой на водоёме. С двух сторон ледовой переправы установлены шлагбаумы и очищены подъездные пути. На месте несут дежурство 4 человека – это обученные для оказания своевременной помощи спасатели. В готовности постоянно находится три единицы техники, необходимые для эвакуации, обогрева людей, расчистки заносов и транспортировки со льда техники», — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Общая протяжённость ледовой дороги в одну сторону составляет 1,8 км. Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища. Толщина льда составляет от 35 до 40 сантиметров, что позволяет пропускать автомобильную технику массой до 2,5 тонн. Переправа функционирует с 7:00 до 19:00.

Специалисты МЧС России напоминают водителям, что проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне официальных ледовых переправ запрещён законом. Двигаться по таким сооружениям необходимо со скоростью до 10 км/час. Спасатели также призвали соблюдать интервал движения, двигаться по льду равномерно, без остановок, разгонов и разворотов. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Движение транспортных средств при плохой видимости (метель или пурга) по переправе осуществлять не рекомендуется.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 101 или 112.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

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