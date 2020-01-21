Обматерил пассажиров самолета 35-летний авиадебошир на рейсе «Бангкок-Новосибирск»

Хулиган приставал к пассажирам создавал угрозу безопасности воздушного полета. Сейчас уголовное дело расследует СК на транспорте. В ходе следствия подозреваемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Хулиганившего пассажира задержала полиция

В Новосибирске следственными органами СК России принято к производству уголовное дело о нарушении общественного порядка на рейсе «Бангкок-Новосибирск», сообщили 21 января в главке СКР.

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1985 года рождения. Уголовное дело ранее было возбуждено органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России.

-По предварительным данным, 21 января 2020 года пассажир рейса сообщением «Бангкок-Новосибирск» грубо нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью, приставал к пассажирам указанного рейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, создавая своими действиями угрозу безопасности воздушного полета. В ходе следствия подозреваемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.