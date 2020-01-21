21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Мишустин не взял министра экономразвития Орешкина в новое правительство

21:49 21.01.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край. Решетников пошутил, что не знает ни одного министра экономики, которого бы любили.

Мишустин не взял министра экономразвития Орешкина в новое правительство
Максим Орешкин не войдет в новое правительство

И.о. министра экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства, сообщил РБК источник, близкий к Минэкономразвития. Он может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике, писал Bloomberg со ссылкой на два источника и подтвердил собеседник РБК.

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству. Его кандидатура обсуждалась, отметил собеседник, близкий к министерству.

Орешкин и Решетников в хороших отношениях, отмечает источник РБК. «Они друзья по работе», — замечает он.

Министр экономического развития в передаче «Диалог» на телеканале «Россия 24» говорил главе Пермского края, что его не любят в правительстве, так как он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта. В свою очередь Решетников пошутил, что не знает ни одного министра экономики, которого бы любили. Орешкин добавил, что Минэкономразвития должно быть «занозой у всех министерств».

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года после увольнения Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия. На должности помощника Путина Орешкин (которого Bloomberg называл «новым фаворитом» президента) может влиять на президентские решения в области экономической политики, тогда как на посту министра Орешкин часто не мог оказать решающего влияния из-за фактора Минфина, который доминировал при определении фискально-макроэкономического курса, и, например, из-за споров с ЦБ, которые Орешкин вел в этом году. Одной из самых ярких публичных дискуссий между министром и ЦБ стали разногласия о роли потребительского кредитования в экономике.

С 2000 года Максим Решетников работал в администрации Пермского края, а в 2010-м перешел в аппарат мэра Москвы Сергея Собянина. С 2012 по 2017 год Решетников занимал должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города. В 2018 году он был участником второго потока школы губернаторов РАНХиГС и администрации президента.

РБК направил запрос представителю Минэкономразвития. Пресс-секретарь Решетникова Дарья Левченко отказалась комментировать РБК информацию о его переходе в правительство.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правительство серьезно поменяется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Задолжали в среднем по 250 тыс. рублей россияне банкам
22:00 21-01-2020
Задолжали в среднем по 250 тыс. рублей россияне банкам
Мишустин не взял министра экономразвития Орешкина в новое правительство
21:49 21-01-2020
Мишустин не взял министра экономразвития Орешкина в новое правительство
Ставил коленями на макароны и лишал туалета 4-летнего мальчика отчим-изверг в Пермском крае
21:39 21-01-2020
Ставил коленями на макароны и лишал туалета 4-летнего мальчика отчим-изверг в Пермском крае
Построить дачный дом за деньги маткапитала разрешила Госдума
21:24 21-01-2020
Построить дачный дом за деньги маткапитала разрешила Госдума
Обматерил пассажиров самолета 35-летний авиадебошир на рейсе «Бангкок-Новосибирск» 1
21:00 21-01-2020
Обматерил пассажиров самолета 35-летний авиадебошир на рейсе «Бангкок-Новосибирск»
Девственность выставила на продажу за 50 тысяч евро юная украинка 15
21:00 21-01-2020
Девственность выставила на продажу за 50 тысяч евро юная украинка
Наказать модель Водонаеву за высказывания о "быдло рожающих за маткапитал" предложил спикер Госдумы 2
20:45 21-01-2020
Наказать модель Водонаеву за высказывания о
БердскРасписание автобуса №5 из-за жалоб горожан изменила власть Бердска 3
20:45 21-01-2020
Расписание автобуса №5 из-за жалоб горожан изменила власть Бердска
БердскМаткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: Кому положено, кто и когда выплатит в России. И в Бердске 77
20:44 21-01-2020
Маткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: Кому положено, кто и когда выплатит в России. И в Бердске
Путин назначает Чайку полпредом президента на Северном Кавказе 1
20:30 21-01-2020
Путин назначает Чайку полпредом президента на Северном Кавказе