300 рыбаков уплыли на отколовшейся льдине на Сахалине

К месту происшествия выдвинулись сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники

Сегодня в 12.00 (сах) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус»). В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России.

Источник: ГУ МЧС по Сахалинской области

https://65.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4062799