В Росздравнадзор перейдет на работы экс-министр здравоохранения Скворцова

Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в разговоре с РБК не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о назначении Скворцовой.

Ранее о том, что Скворцова сменит Мурашко на посту главы Росздравнадзора, без ссылок на источники сообщало издание Daily Storm.

На момент публикации распоряжения о назначении Скворцовой на портале правовой информации размещено не было.

Таким образом она займет место Михаила Мурашко, который был во вторник назначен министром здравоохранения. Одновременно с назначением нового состава правительства президент Владимир Путин подписал указ о переподчинении Росздравнадзора и ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) правительству. До этого момента оба ведомства находились в ведении Минздрава.

В полномочия Росздравнадзора входит госконтроль за обращением медицинских изделий, обращением лекарственных средств, проведение проверок качества и безопасности медицинской деятельности, а также проведение мониторинга ассортимента цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), осуществление госрегистрации медизделий и другие функции.

Источник: РБК