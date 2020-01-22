Боль внизу живота: от миомы до гинекологического рака

Симптомы, связанные с развитием рака репродуктивных органов, могут также возникать при целом ряде различных, гораздо более доброкачественных состояний.

Боли, за которыми стоят так называемые острые причины, длятся короче тех, которые обусловлены хроническими процессами

Боль в нижней части живота у женщин является распространенным явлением и может вызываться рядом причин: от середины цикла и доброкачественных кист до рака. Такие боли могут быть как острыми, так и хроническими. В том, что может стоять за ними, разбирался портал MedikForum.ru.

Боли, за которыми стоят так называемые острые причины, длятся короче тех, которые обусловлены хроническими процессами. Однако и эти острые боли могут продолжаться неделями. Вызывать их могут следующие явления.

Внематочная беременность. Если женщина находится на ранних стадиях беременности, и у вас внезапно появляется боль, крайне важно выяснить, не связана ли она с внематочной беременностью. У некоторых женщин такая беременность не проявляется никакими симптомами до драматической развязки — разрыва маточной трубы, сильной боли и внезапного падения давления от потери крови, которая может привести к обмороку и шоку.

Воспалительные заболевания органов малого таза. К ним относятся инфекции, которые поражают органы репродуктивной системы женщины, включая ее матку, яичники, маточные трубы и влагалище. Большинство случаев – это инфекции, передающиеся половым путем, гонорея или хламидиоз. При этих инфекциях боль может усиливаться во время секса, а также имеют место другие симптомы (аномальное вагинальное кровотечение или выделения, температура).

Миттельшмерц. Под этим термином подразумевается овуляторный синдром, заставляющий женщин испытывать одностороннюю боль в нижней части живота. Такая боль связана с ощущениями, возникающими из-за того, что яйцеклетка выходит из яичника. В этой боли нет ничего опасного для здоровья, однако у некоторых женщин болевые ощущения оказываются очень сильными.

Разрыв кисты яичника. Об имеющейся кисте женщина может не догадываться, поскольку никаких симптомов при этом может не быть. Но внезапная и острая боль, которая может начаться после секса или сильного физического напряжения, — это вероятный знак кисты, точнее, ее разрыва.

Перекрут яичника. Он происходит, когда связки, которые удерживают яичник на месте, вращаются и скручиваются, перекрывая его кровоснабжение. В результате развивается сильная боль в области таза, которая может быть острой, тупой или спазматической. Иногда боль распространяется на нижнюю часть спины или паха, у некоторых женщин наблюдаются субфебрильная температура, тошнота и рвота. Боль может утихать на некоторое время, а затем возобновляться.

Диагностировать перекрут яичника очень важно своевременно, он требует неотложной медицинской помощи и операции, чтобы спасти яичник.

Инфекция мочевых путей. Помимо боли в области мочевого пузыря инфекция мочевых путей часто сопровождается другими сопутствующими симптомами — учащенным мочеиспусканием, жгучей болью при мочеиспускании, кровью в моче. У пожилых женщин симптомы инфекции мочевыводящих путей могут быть менее «говорящими» — например, такими как усталость и недержание.

Камни в почках. Некоторые вещества в моче, такие как кальций, оксалат, цистин или мочевая кислота, накапливаются и образуют кристаллы. При этом формируются так называемые камни, которые могут вызывать мучительную боль, если становится большим и застревают в системе мочевыводящих путей.

Хронические причины боли в нижней части живота. Такие боли могут длиться шесть или более месяцев. Причинами хронических болей у женщин часто оказываются следующие нарушения.

Эндометриоз. В случае этого состояния ткань эндометрия начинает расти вне матки, — в яичниках, маточных трубах и кишечнике. Тазовая боль является распространенным симптомом эндометриоза, особенно ощущаемая как очень сильная во время менструации и секса. Иногда боль может ощущаться при дефекации или мочеиспускании. Помимо боли у женщин с эндометриозом могут возникать проблемы с беременностью.

Миома матки. Миома матки представляет собой доброкачественные образования в области малого таза, которые часто становятся причиной тяжелых или продолжительных менструальных циклов. Миома также может вызывать дискомфорт в области таза, она часто ощущается как тупое давление. Если мимома воздействует на окружающие структуры, мочевой пузырь или кишечник, она вызывает дополнительные симптомы, такие как частое мочеиспускание или изменение в привычках кишечника.

Гинекологический рак. К сожалению, специфических признаков, которые бы позволяли определять именно рак, не существует. Симптомы, связанные с развитием рака репродуктивных органов, могут также возникать при целом ряде различных, гораздо более доброкачественных состояний. В частности, такими симптомами являются вздутие живота, боль в пояснице, аномальное влагалищное кровотечение, изменение в привычных функциях кишечника.

Синдром раздраженного кишечника. Боль в нижней части живота у женщин не всегда носит гинекологический характер. Например, она может быть знаком раздраженного кишечника – его синдром обычно вызывает спастические боли в животе, которые усугубляются на фоне стрессов или приемов пищи.