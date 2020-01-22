Боль внизу живота: от миомы до гинекологического рака

Боль в нижней части живота у женщин является распространенным явлением и может вызываться рядом причин: от середины цикла и доброкачественных кист до рака. Такие боли могут быть как острыми, так и хроническими. В том, что может стоять за ними, разбирался портал MedikForum.ru.
Боли, за которыми стоят так называемые острые причины, длятся короче тех, которые обусловлены хроническими процессами. Однако и эти острые боли могут продолжаться неделями. Вызывать их могут следующие явления.
Внематочная беременность. Если женщина находится на ранних стадиях беременности, и у вас внезапно появляется боль, крайне важно выяснить, не связана ли она с внематочной беременностью. У некоторых женщин такая беременность не проявляется никакими симптомами до драматической развязки — разрыва маточной трубы, сильной боли и внезапного падения давления от потери крови, которая может привести к обмороку и шоку.
Воспалительные заболевания органов малого таза. К ним относятся инфекции, которые поражают органы репродуктивной системы женщины, включая ее матку, яичники, маточные трубы и влагалище. Большинство случаев – это инфекции, передающиеся половым путем, гонорея или хламидиоз. При этих инфекциях боль может усиливаться во время секса, а также имеют место другие симптомы (аномальное вагинальное кровотечение или выделения, температура).
Миттельшмерц. Под этим термином подразумевается овуляторный синдром, заставляющий женщин испытывать одностороннюю боль в нижней части живота. Такая боль связана с ощущениями, возникающими из-за того, что яйцеклетка выходит из яичника. В этой боли нет ничего опасного для здоровья, однако у некоторых женщин болевые ощущения оказываются очень сильными.
Разрыв кисты яичника. Об имеющейся кисте женщина может не догадываться, поскольку никаких симптомов при этом может не быть. Но внезапная и острая боль, которая может начаться после секса или сильного физического напряжения, — это вероятный знак кисты, точнее, ее разрыва.
Перекрут яичника. Он происходит, когда связки, которые удерживают яичник на месте, вращаются и скручиваются, перекрывая его кровоснабжение. В результате развивается сильная боль в области таза, которая может быть острой, тупой или спазматической. Иногда боль распространяется на нижнюю часть спины или паха, у некоторых женщин наблюдаются субфебрильная температура, тошнота и рвота. Боль может утихать на некоторое время, а затем возобновляться.
Диагностировать перекрут яичника очень важно своевременно, он требует неотложной медицинской помощи и операции, чтобы спасти яичник.
Инфекция мочевых путей. Помимо боли в области мочевого пузыря инфекция мочевых путей часто сопровождается другими сопутствующими симптомами — учащенным мочеиспусканием, жгучей болью при мочеиспускании, кровью в моче. У пожилых женщин симптомы инфекции мочевыводящих путей могут быть менее «говорящими» — например, такими как усталость и недержание.
Камни в почках. Некоторые вещества в моче, такие как кальций, оксалат, цистин или мочевая кислота, накапливаются и образуют кристаллы. При этом формируются так называемые камни, которые могут вызывать мучительную боль, если становится большим и застревают в системе мочевыводящих путей.
Хронические причины боли в нижней части живота. Такие боли могут длиться шесть или более месяцев. Причинами хронических болей у женщин часто оказываются следующие нарушения.
Эндометриоз. В случае этого состояния ткань эндометрия начинает расти вне матки, — в яичниках, маточных трубах и кишечнике. Тазовая боль является распространенным симптомом эндометриоза, особенно ощущаемая как очень сильная во время менструации и секса. Иногда боль может ощущаться при дефекации или мочеиспускании. Помимо боли у женщин с эндометриозом могут возникать проблемы с беременностью.
Миома матки. Миома матки представляет собой доброкачественные образования в области малого таза, которые часто становятся причиной тяжелых или продолжительных менструальных циклов. Миома также может вызывать дискомфорт в области таза, она часто ощущается как тупое давление. Если мимома воздействует на окружающие структуры, мочевой пузырь или кишечник, она вызывает дополнительные симптомы, такие как частое мочеиспускание или изменение в привычках кишечника.
Гинекологический рак. К сожалению, специфических признаков, которые бы позволяли определять именно рак, не существует. Симптомы, связанные с развитием рака репродуктивных органов, могут также возникать при целом ряде различных, гораздо более доброкачественных состояний. В частности, такими симптомами являются вздутие живота, боль в пояснице, аномальное влагалищное кровотечение, изменение в привычных функциях кишечника.
Синдром раздраженного кишечника. Боль в нижней части живота у женщин не всегда носит гинекологический характер. Например, она может быть знаком раздраженного кишечника – его синдром обычно вызывает спастические боли в животе, которые усугубляются на фоне стрессов или приемов пищи.