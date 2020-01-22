ЕГЭ по обществознанию: на что обратить внимание 11-классникам

Большинство участников ЕГЭ 2019 года продемонстрировали знание базовых понятий и теоретических положений из различных разделов обществознания

Обществознание остается самым популярным предметом ЕГЭ, который выпускники сдают по выбору. Его результаты стабильны. Трудности участники испытывают с выполнением заданий правового блока. Также нередко выпускников подводит невнимательное чтение заданий. Очередной обзор методических рекомендаций с анализом типичных ошибок участников ЕГЭ от специалистов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) посвящен обществознанию.

Большинство участников ЕГЭ 2019 года продемонстрировали знание базовых понятий и теоретических положений из различных разделов обществознания. Затруднения в 2019 году, как и в предыдущие годы, отмечены при выполнении заданий базового уровня по темам: «Налоги», «Понятие и виды юридической ответственности»; заданий повышенного уровня сложности по темам: «Постоянные и переменные затраты», «Финансовые институты. Банковская система», «Основные источники финансирования бизнеса»; «Избирательные системы»; заданий высокого уровня сложности по темам: «Истина и её критерии», «Политическая система общества», «Политический процесс», «Конституционный строй», «Юридические лица».

Отметим, что выполняя задания высокого уровня, предполагающие приведение примеров различных социальных фактов, явлений, процессов, выпускники 2019 года практически не привлекали знания из других школьных предметов. Так, только 23% участников ЕГЭ 2019 года смогли на примере трёх конкретных деятелей науки и их достижений проиллюстрировать положение о том, что российская наука обогатила мировую науку.



Экзамен 2019 года показал очевидные пробелы в знаниях правового блока, необходимых для социализации выпускников как граждан России, будущих работников, налогоплательщиков, активных участников экономической жизни. Например, около 20% участников ЕГЭ не знают целей деятельности прокуратуры и полиции и считают, что правоохранительные органы принимают законы; 24% уверены, что трудовой договор по желанию сторон может быть заключён в устной форме; 25% не знают о возможных сроках заключения трудового договора и условиях испытания работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе; примерно 30% не различают уголовное и гражданское право.При изучении и повторении правовых вопросов перед экзаменом рекомендуется опираться на соответствующие нормативные правовые акты, они указаны в приложении №2 к спецификации КИМ для проведения ЕГЭ по обществознанию.Значительную роль в правильном выполнении заданий играет умение читать и адекватно понимать требования и инструкции по их выполнению. Так в 2019 году, чаще, чем год назад, участники ЕГЭ в кратких ответах записывали вместо слова словосочетание и наоборот. Заметное число участников ЕГЭ 2019 года испытывали явные трудности в понимании смысла заданий и давали ответы не на поставленные вопросы/требования заданий.Важно на этапе подготовки к экзамену ознакомиться с инструкциями по выполнению заданий, критериями оценивания развернутых ответов. Это позволит прояснить вопросы о технологии записи ответов, правильно выполнить отдельные задания и научиться контролировать свою работу по времени.

Источник: www.obrnadzor.gov.ru