22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

3-летняя внучка наелась таблеток у бабушки в Славгороде. Ребенок умер в реанимации

19:10 22.01.2020 Фото: Pixabay
0

В отсутствие бабушки девочка нашла и употребила внутрь таблетки гипотензивного действия.

3 летняя внучка наелась таблеток у бабушки в Славгороде. Ребенок умер в реанимации
Ребенок наелся таблеток в гостях у бабушки и умер

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает сайт СК РФ.

Следствием установлено, что в мае 2019 года в одном из домов города Славгорода 3-летняя девочка находилась под присмотром бабушки. В вечернее время женщина оставила внучку без должного внимания и не создала безопасных условий пребывания ребенка в доме, оставив медикаменты в доступном для нее месте. В отсутствие бабушки девочка нашла и употребила внутрь таблетки гипотензивного действия. Через несколько дней несовершеннолетняя скончалась в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смотрите, пожалуйста, за своими детьми и внуками!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Где в Бердске продают бессолевой хлеб?
21:09 22-01-2020
Где в Бердске продают бессолевой хлеб?
БердскВоздух вокруг кладбища за 800 тыс. рублей ради безопасной зоны исследуют в Бердске целый год 1
20:52 22-01-2020
Воздух вокруг кладбища за 800 тыс. рублей ради безопасной зоны исследуют в Бердске целый год
Штрафы за дикорастущую коноплю увеличила до 4000 рублей для граждан Госдума
20:15 22-01-2020
Штрафы за дикорастущую коноплю увеличила до 4000 рублей для граждан Госдума
Детские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент Путин
20:06 22-01-2020
Детские пособия на первого ребенка из бюджета уходят в регионы вовремя, заявил президент Путин
Путин не желает экспериментировать с парламентской республикой в России
20:00 22-01-2020
Путин не желает экспериментировать с парламентской республикой в России
Путин: использовать маткапитал на первого ребенка могут с момента рождения. Не нужно ждать 3 года
19:52 22-01-2020
Путин: использовать маткапитал на первого ребенка могут с момента рождения. Не нужно ждать 3 года
Путин: добавить мяса, рыбы и овощей необходимо в потребительскую корзину жителей России
19:44 22-01-2020
Путин: добавить мяса, рыбы и овощей необходимо в потребительскую корзину жителей России
БердскВ воюющую Ливию отправляют разведчиков и десантников из Бердска 1
19:25 22-01-2020
В воюющую Ливию отправляют разведчиков и десантников из Бердска
8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже
19:24 22-01-2020
8-летний сын умер от диабета. Папы вынес тело в сумке и спрятал в гараже
Острый сальмонеллез подхватили от роллов «Суши Микс» 33 жителя Ростова-на-Дону
19:15 22-01-2020
Острый сальмонеллез подхватили от роллов «Суши Микс» 33 жителя Ростова-на-Дону