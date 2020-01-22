3-летняя внучка наелась таблеток у бабушки в Славгороде. Ребенок умер в реанимации

Ребенок наелся таблеток в гостях у бабушки и умер

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает сайт СК РФ.

Следствием установлено, что в мае 2019 года в одном из домов города Славгорода 3-летняя девочка находилась под присмотром бабушки. В вечернее время женщина оставила внучку без должного внимания и не создала безопасных условий пребывания ребенка в доме, оставив медикаменты в доступном для нее месте. В отсутствие бабушки девочка нашла и употребила внутрь таблетки гипотензивного действия. Через несколько дней несовершеннолетняя скончалась в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.