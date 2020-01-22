Почти детективную историю, основанную на видеозаписи камер видеонаблюдения, сайту «Свидетель» поведали жильцы первого подъезда дома №8 в микрорайоне «Северный».
Почти детективную историю, основанную на видеозаписи камер видеонаблюдения, сайту «Свидетель» поведали жильцы первого подъезда дома №8 в микрорайоне «Северный».
Из видеозаписи следует:
— В 16.29 неизвестная местным жителям девушка в голубой куртке подходит к подъезду.
— С 16.29 до 16.38 она пытается попасть в подъезд — звонит случайным образом в домофон. Кто-то из жильцов ей всё-таки дверь открывает.
— В 16.47, по заверению наблюдателей, девушка «закуривает смесь». На видео они наблюдают поднимающийся в подъезде дым.
— В 16.49 незнакомка «шарится по площадке», срывает объявление и, скомкав его, бросает на пол.
— В 16.53 в подъезд входит мужчина-житель этого подъезда и видит скомканную бумажку на полу, которую выбросила девушка, поднимает её с пола.
— Практически одновременно с его приходом — в 16.54 — незнакомка покидает подъезд. Как сообщают наблюдатели, «накурившись».
Обобщая изложенное выше, недовольные жители пишут в соцсетях: «Сегодня, 21 января, в тамбуре подъезда была оторвана доска объявлений. По видеодомофону и видеонаблюдению мы установили личность, которая это совершила. Девушка искала «закладку», нашла, и тут же ее раскурила».
— Ужас какой-то! — комментирует рассказанное и показанное в чате жильцов один из его пользователей. — Неужели нельзя как-то обезопасить нас и наших детей от этих наркоманов? Микрорайон наш вроде не криминальный. А участковый наш в курсе?
— Позвонил в «Электронный город», сказали, что могут дать данные о том, какая квартира открыла дверь девушке в то или иное время, сказали, что запрос должен быть от полиции или участкового, — констатирует другой собеседник. — Если, конечно, это имеет смысл.
— Вообще никому не надо открывать подъезд. Они стоят, ждут, бывает, у подъезда и когда кто-нибудь открывает подъезд — они сразу за ним заходят. Лично я в этом случае всегда закрываю перед ними дверь и не пускаю. Говорю: звоните по домофону, к кому пришли.
От редакции: А что думаете по этому поводу вы, уважаемые читатели сайта «Свидетель»? Вызывать полицию или просто не открывать «чужакам» входную дверь?