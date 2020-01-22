17-летний юноша «заминировал» школу в Здвинске. СК возбудил уголовное ело

Оперативники бомбы не нашли. Задержанный за ложное сообщение об акте терроризм признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений.

Полицейские задержали «террориста»

В Новосибирской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту сообщения о ложном минировании, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

17 января в 11.50 в дежурную часть отделения полиции «Здвинское» Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский» поступила информация, что неизвестный позвонил на телефон «02» и сообщил о минировании одного из учебных заведений Здвинского района.

Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. В результате проверки информация не подтвердилась, каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления ФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции установили и задержали звонившего. Им оказался 17-летний житель Здвинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Задержанный признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений.

По данному факту следователем отделения полиции «Здвинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.