Ищет по видео садящуюся на лицо ребенка женщину полиция Бердска

Девочка плакала, но женщину это не волновало

Облетело весь Бердск и Новосибирскую область шокирующее видео с женщиной, которая издевается над ребенком. Молодая дама садится на лицо и голову 5-летней девочки, встает на ее ручки и ножки, грудную клетку. Малышка истошно кричит от боли и испуга. Но женщину и оператора не трогает боль ребенка. После публикации стоп-кадров видео, Главное управление МВД по Новосибирской области инициировало проверку, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в конце 2019 года.

— В городе Бердске по данному факту преступлений не выявлено. Заявлений не поступало, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 10 января, в Главном управлении МВД по Новосибирской области.

Однако 21 января полиция Бердска обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой прислать жуткое видео в отдел полиции Бердска.

-В связи со служебной необходимостью, прошу предоставить запись видеоролика с отображением действий женщины, а также источник появления в соцсетях и интернете данного видео. Имеется ли у вас информация об участниках данного видеоролика. Если да, то прошу предоставить данную информацию, необходимую для проведения проверки, — обратились правоохранители в редакцию с запросом.

«Курьер. Среда. Бердск» предоставил запись видеоролика в полицию Бердска сегодня, 23 января.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», видео было снято за пределами Бердска и, в принципе, России — в США. Впервые оно появилось в закрытой группе в социальной сети Facebook, после чего полиция Техаса города Корпус-Кристи выложила его в интернете, чтобы люди могли помочь идентифицировать женщину по татуировке на ноге.

По предварительной информации, мучительницей оказалась женщина из Мексики, которая записала экзекуцию на видео с целью заработка денег. О судьбе малышки пока данных нет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ужасе от гуляющего по мессенджеру WhatsApp видео жители Бердска. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» ролик прислала жительница Бердска Альбина 27 декабря.

— До полиции дозвониться не смогла. Куда можно переслать это видео? Мы возмущены. Все в шоке от ролика. Как-то нужно решить этот вопрос. Это же издевательство над ребенком, ее нужно сажать, эту мамашу. Я не знаю, конечно, в каком это городе. Но я почитала, что по этому видео можно вычислить первоисточник, правоохранительные органы смогут ее найти, — надеется бердчанка.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по факту причинения телесных повреждений ребенку женщиной на данном видео в правоохранительные органы сообщений не поступало. По этическим соображениям мы не публикуем видео с истязанием малышки.

Стоит отметить, что данный ролик «гулял» по сети еще в ноябре.

На видео видно, как на кровати лежит девочка 2-3 лет. Женщина с татуировкой бабочки на лодыжке левой ноги встает на ноги, руки, животик и шею малышки. Ребенок плачет. На курс мануальной терапии это не похоже. Это становится понятным после того, как женщина садится на лицо ребенка. Второй человек молча снимает истязания ребенка на видео.

Главный врач клиники «Цематеб» Бердска и практикующий мануальный терапевт Виктор Устюжанин ознакомился с видео, где женщина топчется на ребенке. По его словам, это не лечение, а садизм.