Кормят бродячих псов и котов волонтеры и спонсоры приюта для животных «Надежда» в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросе главе города Евгению Шестернину. Медикаменты для приюта приобретаются в рамках муниципального задания. И их достаточно.

Приют «Надежда» заботится о бродячих четвероногих

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. В 2019 году вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Какая помощь оказывается приюту для животных «Надежда» в г. Бердске? Постоянно не хватает кормов и лекарств, — спрашивает бердчанка.

— Медикаменты для приюта животных «Надежда» приобретаются в рамках муниципального задания. Администрация приюта доложила, что их количество для лечения и профилактики находящихся в приюте животных достаточно. Поставка кормов для животных, находящихся в приюте, осуществляется за счет внебюджетных источников — средств спонсоров при поддержке волонтеров. Публикация по приюту «Надежда» была опубликована на сайте администрации в декабре 2019 года.

Для меня важно понимание, что наш город – это живой процесс взаимодействия, договоренностей и инициатив, где жители имеют собственную гражданскую позицию, являются хозяевами своего дома, именно от нас зависит, каким быть нашему городу. И здесь есть четкое понимание – дела важнее слов, а нам с вами предстоит большая и плодотворная работа.