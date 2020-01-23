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Туманность Ориона в космосе сфотографировали дети в Новосибирске

13:15 23.01.2020 Фото: Большой новосибирский планетарий
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Большая Туманность Ориона М42 лежит ниже «пояса» из трех звезд и удалена от нас примерно на 1300 световых лет.

Туманность Ориона в космосе сфотографировали дети в Новосибирске
Всего дети сделали около 150 снимков

В планетарии сфотографировали Туманность Ориона М42

Группа обучающихся объединения «Практическая астрономия» под руководством педагога Андрея Юрьевича Никифорова, сфотографировала Туманность Ориона М42.

Самый интересный объект в созвездии – Большая Туманность Ориона М42. Она лежит ниже «пояса» из трех звезд и удалена от нас примерно на 1300 св. лет. Это лишь небольшая часть огромного облака, согреваемого молодыми звёздами. В ней формируются новые звезды.

Большая Туманность Ориона – самая яркая диффузная туманность. Её поверхность простирается приблизительно на 80 x 60 угловых минут, что более чем в 4 раза превышает площадь полной Луны. Поэтому она хорошо видна невооружённым глазом, а её положение на небесном экваторе делает эту туманность видимой почти в любой точке Земли.

С помощью орбитального телескопа Хаббл учёные из НАСА обнаружили протопланетный диск в районе Трапеция. Сам район Трапеция, находящийся прямо в центре туманности, получил своё название благодаря четырём массивным звёздам, расположенным в виде трапеции. В нижней части M42 обнаружены несколько коричневых карликов.

Наблюдателями планетария было получено 150 фотографий с выдержкой 1 минута на каждый снимок. Фотография сделана в обсерватории планетария с помощью телескопа ТАЛ-75, фотоаппарат Canon EOS 5d mark III.

Источник: Большой новосибирский планетарий

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