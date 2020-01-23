Убрать горы снега с обочин дороги по ул. Красноармейской умоляет владелица частного дома Бердска

По словам Светланы, снег с обочин убирался зимой 2019-2020 года лишь один раз — перед Нвоым годом. Практически каждый день из-за снежных заносов на этой улице происходит ДТП, в котором могут пострадать дети.

Из-за гор снега закрыт обзор автомобилистам

Встревожена состоянием дороги по улице Красноармейской владелица частного дома на той же улице Светлана. Практически каждый день она наблюдает, как из-за колеи машины заносит на встречную полосу. В результате — ДТП, но к счастью — без трагического исхода.

— На прошлой неделе произошла авария на остановке «Баня». Автобус с пассажирами занесло и произошло столкновение с легковым автомобилем. Две ночи коммунальная служба чистила дорогу по такому принципу: дорогу расширили, сдвинув снег в плотную к заборам. Эти горы так и остались. Мы не можем выехать или подъехать к дому. Летом коммунальная служба косит траву, а вот почем-то снег убирать, они не считают своей обязанностью. Снег убирается всего два раза за зиму — перед Новым годом и когда все начинает таять. В этом году — снежная зима. Самим вывозить снег стоит 11 тыс. рублей за машину. Но это земля принадлежит администрации, мы ничего на ней не можем делать. Но почему-то содержать в зимнее время обязаны мы. Это очень возмущает, — поделилась своим мнение в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

По словам Ольги, жители частного сектора будут скидывать не расчищенный снег на дорогу. Из-за этого вновь создастся колея, а как следствие, новые ДТП.

— Машины только так выбрасывает к нашим домам. Этим проблему не решили, нужно снег вывезти. Людям куда этот снег сгребать? По этой дороге дети ходят. Не дай бог машину вылетит и собьет ребенка. Мы просим принять меры. У нас почему-то трагедии не предотвращаются, а наоборот, — подытожила Светлана.

При этом бердчанка отметила, что каждый год обращается в дорожную службу. Но каждый год горожане «бьются об стену». Женщина вспомнила советские времена, когда техника регулярно собирала горы снега и вывозила его на снегоотвал.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что снег с обочин дорог вывозится по мере необходимости:

— С ул. Красноармейской собранный с дорог снег вывозится около 3-4 раз за сезон, потому что одна из самых узких улиц. Нужно разобраться, кто, какие кучи снега валил и под чей забор, — резюмировал Владимир Захаров.