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800 акробатов с помпомами станцуют на соревнованиях в Бердске

17:30 23.01.2020 Фото: Отдел физкультуры и спорта Бердска
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Мероприятие является отбором на чемпионат России.

800 акробатов с помпомами станцуют на соревнованиях в Бердске
Мероприятие пройдет 26 января

26 января ЦСК Вега примет более 800 спортсменов чирлидеров на Чемпионате и Первенстве Новосибирской области по чир спорту. Данное мероприятие является отбором на Россию. Чемпионат и Первенство России состоится в конце февраля в Москве.

В рамках соревнований будет проводиться фестиваль «Ocheerованные зимой», где примут участие самые маленькие спортсмены и гости нашего округа. И впервые в Новосибирской области пройдёт фестиваль по пара-чирлидингу. Соревнования обслуживает квалификационная бригада судей из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

Программа:

10:00 Начало соревнований
12:30 Парад Открытия
20:00 Награждение

Источник: Отдел физкультуры и спорта Бердска

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