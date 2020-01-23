800 акробатов с помпомами станцуют на соревнованиях в Бердске

Мероприятие пройдет 26 января

26 января ЦСК Вега примет более 800 спортсменов чирлидеров на Чемпионате и Первенстве Новосибирской области по чир спорту. Данное мероприятие является отбором на Россию. Чемпионат и Первенство России состоится в конце февраля в Москве.

В рамках соревнований будет проводиться фестиваль «Ocheerованные зимой», где примут участие самые маленькие спортсмены и гости нашего округа. И впервые в Новосибирской области пройдёт фестиваль по пара-чирлидингу. Соревнования обслуживает квалификационная бригада судей из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

Программа:



10:00 Начало соревнований12:30 Парад Открытия20:00 Награждение

Источник: Отдел физкультуры и спорта Бердска