Узнай свой уровень тревоги и депрессии. Тест

Каждому утверждению соответствует 4 варианта ответа.
Выберите тот из ответов, который соответствует вашему состоянию, а затем просуммируйте баллы в каждой части.
Часть I (оценка уровня ТРЕВОГИ)
1. Я испытываю напряжение, мне не по себе
3 — все время
2 — часто
1 — время от времени, иногда
0 — совсем не испытываю
2. Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может вот-вот случиться
3 — определенное это так и страх очень велик
2 — да, это так, но страх не очень велик
1 — иногда, но это меня не беспокоит
0 — совсем не испытываю
3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 — постоянно
2 — большую часть времени
1 — время от времени, не так часто
0 — только иногда
4. Я легко могу присесть и расслабиться
0 — определенно, это так
1 — наверно, это так
2 — лишь изредка, это так
3 — совсем не могу
5. Я испытываю внутренне напряжение или дрожь
0 — совсем не испытываю
1 — иногда
2 — часто
3 — очень часто
6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 — определенно, это так
2 — наверно, это так
1 — лишь в некоторой степени, это так
0 — совсем не испытываю
7. У меня бывает внезапное чувство паники
3 — очень часто
2 — довольно часто
1 — не так уж часто
0 — совсем не бывает
Часть II (оценка уровня ДЕПРЕССИИ)
1. То, что приносило мне большое удовольствие и сейчас вызывает у меня такое же чувство
0 — определенно, это так
1 — наверно, это так
2 — лишь в очень малой степени, это так
3 — это совсем не так
2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное
0 — определенно, это так
1 — наверно, это так
2 — лишь в очень малой степени, это так
3 — совсем не способен
3. Я испытываю бодрость
3 — совсем не испытываю
2 — очень редко
1 — иногда
0 — практически все время
4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
3 — практически все время
2 — часто
1 — иногда
0 — совсем нет
5. Я не слежу за своей внешностью
3 — определенно, это так
2 — я не уделяю этому столько время, сколько нужно
1 — может быть, я стал меньше уделять этому время
0 — я слежу за собой так же, как и раньше
6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения
0 — точно так же, как и обычно
1 — да, но не в той степени, как раньше
2 — значительно меньше, чем обычно
3 — совсем так не считаю
Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы
0 — часто
1 — иногда
2 — редко
3 — очень редко
КОЛЛИЧЕСВО БАЛЛОВ:
0-7 баллов —
8-10 баллов — субклинически выраженная тревога/депрессия