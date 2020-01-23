Узнай свой уровень тревоги и депрессии. Тест

Каждый из нас склонен к проявлениям депрессии и тревоги. Особенно часто эти расстройства проявляются зимой, когда не хватает солнца и витаминов. «Курьер. Среда. Бердск» предлагает своим читателям определить свой уровень тревожности и склонности к депрессии.

Тревожности и депрессии подвержены многие россияне

Каждому утверждению соответствует 4 варианта ответа.

Выберите тот из ответов, который соответствует вашему состоянию, а затем просуммируйте баллы в каждой части.

Часть I (оценка уровня ТРЕВОГИ)

1. Я испытываю напряжение, мне не по себе

3 — все время

2 — часто

1 — время от времени, иногда

0 — совсем не испытываю

2. Я испытываю страх, кажется, что что-то ужасное может вот-вот случиться

3 — определенное это так и страх очень велик

2 — да, это так, но страх не очень велик

1 — иногда, но это меня не беспокоит

0 — совсем не испытываю

3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове

3 — постоянно

2 — большую часть времени

1 — время от времени, не так часто

0 — только иногда

4. Я легко могу присесть и расслабиться

0 — определенно, это так

1 — наверно, это так

2 — лишь изредка, это так

3 — совсем не могу

5. Я испытываю внутренне напряжение или дрожь

0 — совсем не испытываю

1 — иногда

2 — часто

3 — очень часто

6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться

3 — определенно, это так

2 — наверно, это так

1 — лишь в некоторой степени, это так

0 — совсем не испытываю

7. У меня бывает внезапное чувство паники

3 — очень часто

2 — довольно часто

1 — не так уж часто

0 — совсем не бывает

Часть II (оценка уровня ДЕПРЕССИИ)

1. То, что приносило мне большое удовольствие и сейчас вызывает у меня такое же чувство

0 — определенно, это так

1 — наверно, это так

2 — лишь в очень малой степени, это так

3 — это совсем не так

2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное

0 — определенно, это так

1 — наверно, это так

2 — лишь в очень малой степени, это так

3 — совсем не способен

3. Я испытываю бодрость

3 — совсем не испытываю

2 — очень редко

1 — иногда

0 — практически все время

4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно

3 — практически все время

2 — часто

1 — иногда

0 — совсем нет

5. Я не слежу за своей внешностью

3 — определенно, это так

2 — я не уделяю этому столько время, сколько нужно

1 — может быть, я стал меньше уделять этому время

0 — я слежу за собой так же, как и раньше

6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения

0 — точно так же, как и обычно

1 — да, но не в той степени, как раньше

2 — значительно меньше, чем обычно

3 — совсем так не считаю

Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или телепрограммы

0 — часто

1 — иногда

2 — редко

3 — очень редко

КОЛЛИЧЕСВО БАЛЛОВ:

0-7 баллов —

8-10 баллов — субклинически выраженная тревога/депрессия