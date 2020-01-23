23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Колумбайн»: взрыв в школьной столовой и расстрел готовили подростки в закрытом городе на Урале

21:45 23.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
1 0

Двое учеников 9 класса школы №125 города Снежинска после взрыва предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

Колумбайн: взрыв в школьной столовой и расстрел готовили подростки в закрытом городе на Урале
После массового убийства в колледже Керчи Росляков покончил с собой

В ЗАТО Снежинск Челябинской области двоих 14-летних подростков проверяют на причастность к приготовлению массового убийства в своей школе. Об этом сообщили несколько источников Znak.com — в городе и правоохранительных органах.

Установлено, что двое мальчиков с начала учебного года готовили некую акцию в своем учебном заведении, жертвами которой могли стать другие школьники. Подростки читали литературу по анархизму, изучали способы приготовления взрывчатки и закупали через интернет для этого необходимые материалы. Кроме того, они подыскивали возможных соучастников среди одноклассников. Еще перед новым годом кто-то из тех, кто узнал о приготовлении акции, рассказал об этом педагогам, но на тот момент мер принято не было. К силовикам информация попала только после нового года.

Данные о готовящейся акции со ссылкой на работников школы и учащихся сегодня сообщила и партия «РОТ-Фронт».

«Двое учеников 9 класса школы № 125 города Снежинска готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва двое подростков предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Благодаря бдительности родителей школьников, а также работников школы преступление удалось вовремя предотвратить», — указано в сообщении на сайте партии.

Как рассказал один из собственных источников, переписку о готовящейся акции увидела одна из учительниц.

«Учитель увидела переписку восьмиклассницы с двумя девятиклассниками. Там было обсуждение „колумбайна“ и этой истории, — рассказал источник Znak.com в закрытом городе. — Эту информацию педагог сразу передала силовикам. Органы, конечно, привлекли родителей. В целом у обоих подростков благополучные семьи, но у одного школьника отец болен, мать больше им занимается. Действительно, идеи такие в головах у детей были. Сейчас их взяли под надзор, ситуацию купировали. Что будет дальше — посмотрим».

У второго подростка отец довольно жесткий человек, владеет оружием, растил сына в спартанских условиях, рассказал еще один источник.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. В СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.

Конфликты в учебных заведениях вызывают повышенное внимание после ряда инцидентов, когда ученики применяли оружие в стенах школ. Самый громкий случай произошел в Крыму осенью 2018 года: четверокурсник Владислав Росляков пришел в Политехнический колледж в Керчи, открыл стрельбу по людям, взорвал бомбу и покончил с собой. В результате погиб 21 человек, 73 пострадали. Сначала СКР возбудил дело о теракте, однако затем переквалифицировал на статью об убийстве двух и более лиц, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Самой известной подобной трагедией является история школы «Колумбайн» в штате Колорадо в США. Двое старшеклассников напали на учеников, убили 12 детей и одного учителя, ранили еще 23 человека. После этого нападавшие покончили с собой.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем объяснить желание подростков убивать?

Аноним, 23 января 2020 22:55
НВР:
Безысходностью будущего в современном обществе. Одним детям уже нечего больше хотеть, другим не светит даже пенсия.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТребует народные выборы мэра у спикера совета депутатов житель Бердска 5
22:06 23-01-2020
Требует народные выборы мэра у спикера совета депутатов житель Бердска
БердскГраницы закрепили: Какие улицы и дачи относятся к конкретным школам Бердска 13
22:03 23-01-2020
Границы закрепили: Какие улицы и дачи относятся к конкретным школам Бердска
БердскКормят бродячих псов и котов волонтеры и спонсоры приюта для животных "Надежда" в Бердске
22:00 23-01-2020
Кормят бродячих псов и котов волонтеры и спонсоры приюта для животных
В топ-10 регионов России с неэффективным управлением попала Новосибирская область
22:00 23-01-2020
В топ-10 регионов России с неэффективным управлением попала Новосибирская область
"Колумбайн": взрыв в школьной столовой и расстрел готовили подростки в закрытом городе на Урале 1
21:45 23-01-2020
Марш на Крым готовит запрещенный в РФ "Меджлис" для "защиты целостности Украины"
21:30 23-01-2020
Марш на Крым готовит запрещенный в РФ
БердскСдают нервы: часами два дня дозванивалась в регистратуру детских поликлиник жительница Бердска 7
21:30 23-01-2020
Сдают нервы: часами два дня дозванивалась в регистратуру детских поликлиник жительница Бердска
Видео избиения 8-классником учителя физика до сотрясения мозга в школе Москвы появилось в Сети 4
21:15 23-01-2020
Видео избиения 8-классником учителя физика до сотрясения мозга в школе Москвы появилось в Сети
Снизить пенсионный возраст до 61 года для многодетных отцов хотят в России
21:00 23-01-2020
Снизить пенсионный возраст до 61 года для многодетных отцов хотят в России
БердскУбрать горы снега с обочин дороги по ул. Красноармейской умоляет владелица частного дома Бердска 4
20:54 23-01-2020
Убрать горы снега с обочин дороги по ул. Красноармейской умоляет владелица частного дома Бердска