«Колумбайн»: взрыв в школьной столовой и расстрел готовили подростки в закрытом городе на Урале

Двое учеников 9 класса школы №125 города Снежинска после взрыва предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

После массового убийства в колледже Керчи Росляков покончил с собой

В ЗАТО Снежинск Челябинской области двоих 14-летних подростков проверяют на причастность к приготовлению массового убийства в своей школе. Об этом сообщили несколько источников Znak.com — в городе и правоохранительных органах.

Установлено, что двое мальчиков с начала учебного года готовили некую акцию в своем учебном заведении, жертвами которой могли стать другие школьники. Подростки читали литературу по анархизму, изучали способы приготовления взрывчатки и закупали через интернет для этого необходимые материалы. Кроме того, они подыскивали возможных соучастников среди одноклассников. Еще перед новым годом кто-то из тех, кто узнал о приготовлении акции, рассказал об этом педагогам, но на тот момент мер принято не было. К силовикам информация попала только после нового года.

Данные о готовящейся акции со ссылкой на работников школы и учащихся сегодня сообщила и партия «РОТ-Фронт».

«Двое учеников 9 класса школы № 125 города Снежинска готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва двое подростков предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Благодаря бдительности родителей школьников, а также работников школы преступление удалось вовремя предотвратить», — указано в сообщении на сайте партии.

Как рассказал один из собственных источников, переписку о готовящейся акции увидела одна из учительниц.

«Учитель увидела переписку восьмиклассницы с двумя девятиклассниками. Там было обсуждение „колумбайна“ и этой истории, — рассказал источник Znak.com в закрытом городе. — Эту информацию педагог сразу передала силовикам. Органы, конечно, привлекли родителей. В целом у обоих подростков благополучные семьи, но у одного школьника отец болен, мать больше им занимается. Действительно, идеи такие в головах у детей были. Сейчас их взяли под надзор, ситуацию купировали. Что будет дальше — посмотрим».

У второго подростка отец довольно жесткий человек, владеет оружием, растил сына в спартанских условиях, рассказал еще один источник.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц. В СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.

Конфликты в учебных заведениях вызывают повышенное внимание после ряда инцидентов, когда ученики применяли оружие в стенах школ. Самый громкий случай произошел в Крыму осенью 2018 года: четверокурсник Владислав Росляков пришел в Политехнический колледж в Керчи, открыл стрельбу по людям, взорвал бомбу и покончил с собой. В результате погиб 21 человек, 73 пострадали. Сначала СКР возбудил дело о теракте, однако затем переквалифицировал на статью об убийстве двух и более лиц, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Самой известной подобной трагедией является история школы «Колумбайн» в штате Колорадо в США. Двое старшеклассников напали на учеников, убили 12 детей и одного учителя, ранили еще 23 человека. После этого нападавшие покончили с собой.