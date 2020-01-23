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В топ-10 регионов России с неэффективным управлением попала Новосибирская область

22:00 23.01.2020 Фото: nsktv.ru
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Рейтинг упал из-за нацпроектов и майских указов. Эксперты, впрочем, сомневаются в объективности исследования: Новосибирск — это третий город страны, а в регионе нет особых проблем ни экономических, ни политических.

В топ 10 регионов России с неэффективным управлением попала Новосибирская область
Новосибирская область — не самый худший регион Сибири

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг регионов с самым неэффективным управлением. Новосибирская область набрала 0,465 балла, что на 19% хуже показателей 2018 года. Такие показатели позволили занять региону 10 место с конца.

В рейтинге оценивалась деятельность региональной исполнительной власти и ныне действующих высших должностных лиц субъектов РФ.

Среди сибирских регионов наименьшие баллы набрали республики Алтай (0,461) и Хакасия (0,428). Наивысшую строчку среди субъектов СФО занял Красноярский край, расположившийся на 29 месте рейтинга (0,655 балла).

«Все рейтинги носят весьма приблизительный характер и держатся на оценочных категориях. Мы видим только результат. Но также мы видим, что Новосибирск — это третий город страны, а в регионе нет особых проблем ни экономических, ни политических. Поэтому возникает закономерный вопрос: а кто считал? Ничего, кроме недоумения, у меня, по крайней мере, эти цифры не вызывают», — рассказал РБК Новосибирск декан факультета политики и международных отношений РАНХиГС, кандидат исторических наук Сергей Козлов.

В региональном правительстве отказались давать оценку положению Новосибирской области в списке сославшись на то, что «предоставление оценочных суждений по вопросам составления рейтингов не входит в полномочия правительства Новосибирской области».

Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга стала Тюменская область (0,796 балла). Далее расположилась Калужская область (0,738). Замыкает тройку лидеров Белгородская область (0,736).

В целом эффективность управления регионами в России в 2019 году существенно снизилась по сравнению с 2018 годом. Средний балл рейтинга упал с 0,619 до 0,595.

«С одной стороны, данная тенденция не имеет какого-либо катастрофического характера. С другой — она отражает некоторые проблемы, возникшие в системе регионального управления после президентских выборов 2018 г. В частности, у центра стало возникать множество претензий по поводу реализации региональными властями национальных проектов и майского указа президента, а также отдельных реформ в социальной сфере, экологии и по другим направлениям», — отмечают составители рейтинга.

Рейтинг делится на три блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. Каждый из этих блоков делится на несколько направлений, каждое из которых также оценивается отдельно.

АПЭК — российская компания, работающая в сфере политических, рейтинговых и региональных исследований. Организация создана в 2004 году российским политологом и членом Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрием Орловым.

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