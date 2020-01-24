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Россиянам повезло: За границей врачи не приходят на дом? Или только за деньги?

11:13 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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В США, Израиле, Германии, Португалии врач на дом к пациентам не приходит в принципе. В Великобритании это отдельная платная услуга.

Россиянам повезло: За границей врачи не приходят на дом? Или только за деньги?
В Ирландии бесплатная медицинская помощь гарантирована только людям с доходом ниже определённого уровня

Вероника Скворцова перед Новым годом сообщила, что в отличие от нас за границей врачи на дом к пациентам не ходят. Не лукавит ли министр здравоохранения?
Отвечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов:

— Условия оказания медицинской помощи за рубежом действительно серьёзно отличаются от российских. В США, Израиле, Германии, Португалии врач на дом к пациентам не приходит в принципе. В Великобритании это отдельная платная услуга.

Аналогично и с вызовом скорой, которая за рубежом не используется для перевозки пациентов, например с переломами, а оказывает исключительно неотложную помощь силами парамедиков (специалистов, обладающих навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе), а не врачей. А, например, в Ирландии бесплатная медицинская помощь гарантирована только людям с доходом ниже определённого уровня. Те, у кого семейный доход выше, за любое медицинское обслуживание платят.

Источник: АиФ

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От редакции

А какие врачи в России приходят на дом?

самизнаетекто, 24 января 2020 11:30
в перечисленных вами странах вопрос с рабсилой решается путем открытия границ для всяких там азиопов. если руководитель страны заинтересован чтоб население было все таки русским-то врачи будут ходить по домам и лечить. иначе в нашем климате и с нашими финансами вымрем еще в младенчестве.

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