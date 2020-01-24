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Ни одна пара не поженится в красивую дату 20.02.2020 в Бердске. ЗАГС не регистрирует по четвергам

10:16 24.01.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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В соседнем Новосибирске свяжут себя узами брака 90 пар. Но заявление на бракосочетание нужно успеть подать за месяц до предполагаемой даты свадьбы.

Ни одна пара не поженится в красивую дату 20.02.2020 в Бердске. ЗАГС не регистрирует по четвергам
Некоторые влюбленные хотели бы связать себя узами брака в красивую дату

Готовятся к свадьбе молодожены Бердска. Но многих ожидало огорчение, ведь в красивую дату — 20.02.2020 — пожениться не удастся.

— ЗАГС Бердска работает по средам и пятницам, поэтому регистраций брака 20 февраля не будет, — заявила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 января сотрудница ведомства.

20 февраля в 2020 году выпадает на четверг, не рабочий день ЗАГСа Бердска. Однако молодожены имеют право подавать заявление на бракосочетание в любой ЗАГС Новосибирской области. Возможно, влюбленные бердчане все-таки свяжут себя узами брака в красивую дату, хоть и не в родном городе. Но есть одно но: подать заявление в ЗАГС можно за месяц до предполагаемой даты свадьбы. Но это правило не распространяется на беременных невест. Такие пары могут подать заявление в ЗАГС хоть за день до желанной даты свадьбы.

Стоит отметить, что в отделы ЗАГС Новосибирской области подано 237 заявлений на государственную регистрацию заключения брака. На 20 февраля 2020 года подано 90 заявлений.

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От редакции

В какую дату была ваша свадьба?

вова, 24 января 2020 11:00
Можно было чиновникам из загса и гибкость проявить! И все таки поработать в четверг. Дата действительно магическая. Но чиновник, он же раб инструкции, ему нельзя быть нормальным человеком.
Аноним, 24 января 2020 11:47
Зачем? Потом будут просить открыть чтобы красиво развести? Дата роли не играет,поверьте.....стаж очень большой

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