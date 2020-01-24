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Труп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске

21:15 24.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Инцидент произошел 24 января. На месте работают полицейские и СК.

Труп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске
Тело мертвого мужчина обнаружили случайные прохожие

В районе «Торгового центра№» Микрорайона Бердска сегодня, 24 января, около остановки прохожие обнаружили труп. По словам очевидцев сообщивших о происшествии «Курьер. Среда. Бердск», мертвого мужчину заметили в начале 13.00.

— На место приехали полицейские и СК, — сообщают очевидцы.

Умер ли он сам или его смерть имеет криминальный след, выяснят правоохранительные органы.

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От редакции

Обращаете внимание на спящих на улице людей?

Аноним, 24 января 2020 13:15
НВР:
Нас сто лет отучивали обращать внимание на нужды соплеменника, самим бы живым остаться, голодоморы, а потом пришли политические репрессии-гулаги, приучили нас писать отказные письма, даже на отца, мать, брата, сестру, детей, если они оказывались в НКВД по политическому обвинению.Потому, что это был последний способ спасти остальных членов семьи от лагерей! Да и павлики-морозовы, оставили на теле общества незаживаемую язву. Потом общество разделили на опущенных, людей третьего сорта -бомжей-бичей-алкашей-наркоманов и тех, кто якобы лучше - остальных! В результате мы сидим под плинтусом , боясь помочь ближнему своему, ведь если отказывались даже от кровных родственников, то что уж говорить о соседях и незнакомых людях, ведь я их даже не знаю? Поэтому, что удивительного, в том, что когда в Бердске кто то лежит на земле, то большинство жителей Бердска, через людей перешагивает? Кто мы друг другу? Не удивительно наше вымирание, если мы не нужны даже соплеменникам, то кому мы нужны?
Аноним, 24 января 2020 14:03
Путина забыл упомянуть, вырубку леса и Шестернина с плохими дорогами.
Сергей, 24 января 2020 15:49
Он прав,каждый сам за себя,поэтому и сам гибнет не дожидаясь соучастия в трудной ситуации,а по простому это снобизм и трусость,боязнь ,моя хата с краю
Аноним, 24 января 2020 17:25
НВР:
Да
Евгений, 24 января 2020 18:42
Не трусость, равнодушие

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