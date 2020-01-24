Труп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске

Инцидент произошел 24 января. На месте работают полицейские и СК.

Тело мертвого мужчина обнаружили случайные прохожие

В районе «Торгового центра№» Микрорайона Бердска сегодня, 24 января, около остановки прохожие обнаружили труп. По словам очевидцев сообщивших о происшествии «Курьер. Среда. Бердск», мертвого мужчину заметили в начале 13.00.

— На место приехали полицейские и СК, — сообщают очевидцы.

Умер ли он сам или его смерть имеет криминальный след, выяснят правоохранительные органы.