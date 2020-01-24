Труп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске

В районе «Торгового центра№» Микрорайона Бердска сегодня, 24 января, около остановки прохожие обнаружили труп. По словам очевидцев сообщивших о происшествии «Курьер. Среда. Бердск», мертвого мужчину заметили в начале 13.00.
— На место приехали полицейские и СК, — сообщают очевидцы.
Умер ли он сам или его смерть имеет криминальный след, выяснят правоохранительные органы.
Нас сто лет отучивали обращать внимание на нужды соплеменника, самим бы живым остаться, голодоморы, а потом пришли политические репрессии-гулаги, приучили нас писать отказные письма, даже на отца, мать, брата, сестру, детей, если они оказывались в НКВД по политическому обвинению.Потому, что это был последний способ спасти остальных членов семьи от лагерей! Да и павлики-морозовы, оставили на теле общества незаживаемую язву. Потом общество разделили на опущенных, людей третьего сорта -бомжей-бичей-алкашей-наркоманов и тех, кто якобы лучше - остальных! В результате мы сидим под плинтусом , боясь помочь ближнему своему, ведь если отказывались даже от кровных родственников, то что уж говорить о соседях и незнакомых людях, ведь я их даже не знаю? Поэтому, что удивительного, в том, что когда в Бердске кто то лежит на земле, то большинство жителей Бердска, через людей перешагивает? Кто мы друг другу? Не удивительно наше вымирание, если мы не нужны даже соплеменникам, то кому мы нужны?
Да