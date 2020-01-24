«Я по-страшному чудил»: Папа умер от инфаркта. Маму не видел 20 лет отсидевший почти 25 лет житель Бердска

В первый раз Виталий попал в тюрьму, когда ему было 15 лет. После отсидки родители устраивали сына на работу, но в этот момент в жизни единственного чада появились наркотики. Сердце отца не выдержало и остановилось в 42 года. А мать начала спиваться.

С 15 лет Виталий попадал в тюрьму за кради и хулиганство

Сколько судеб человеческих жизней в Бердске — как минимум 103 тысячи. У каждого человека своя история счастливой, а порой и трудной жизни. Эпицентром сложных можно по праву назвать социально-реабилитационный центр «Шанс» Бердска. Кто эти люди, как они попали в трудную жизненную ситуацию, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск».

Попал в тюрьму в 15 лет

В октябре 2019 года Виталий переехал в социально-реабилитационный центр «Шанс» Бердска. Сегодня, 24 января, он поведал историю своей жизни без прикрас.

— Я не так давно освободился из мест лишения свободы. Таким как я — освобождающимся, дают надзор. Я должен отмечаться два раза в месяц, жить в жилом помещении, не выезжать за пределы муниципального образования, а если делать это, то только с разрешения. Эти правила распространяется на тех, кто неоднократно попадал в тюрьму. Что-то не выполнил, по-моему не явился на отметку, а может пьяный где-то заматерился. Меня судили федеральные судьи. Дожидаясь своей очереди, а там много народу собралось, видимо таких как я, встретил Андрея, который находился в «Шансе». Он мне и рассказал про центр, — вспоминает Виталий.

Мужчина объяснил Виталию, что «Шанс» помогает влиться в систему. Жить в центре до тех пор, пока не почувствуешь себя самостоятельным, способным на что-то. Виталий признается, ему сложно адаптироваться в обществе. Он слишком много сидел в тюрьме. А периоды, когда он жил на свободе, были очень маленькие. По словам Виталия, на свободе он «только пил, курил и занимался чем попало». Потом снова попадал в тюрьму.

— Вышел в июле 2018 года. В основном по 158 части сидел. Велик украду, допустим. Перед тем как попал сюда, водку воровал. Не во всех магазинах это легко сделать, ведь камеры стоят. Часто задерживали меня. Благодаря «Шансу» чувствую себя уверенно, прям легализовано. Что интересно, у меня наличка в кармане. Я хожу в магазины и меня не тянет никуда. Мне охота вернуться сюда, — признается Виталий.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» о том, что побуждало Виталия воровать, ответ был прост — похмелье:

— Денег не было, а откуда им взяться. Я не работал.

Не выдержало сердце у отца, а мать спилась

Виталий родом из города Черепаново. Сегодня ему 43 года. В первый раз он попал в тюрьму в 1992 году. Тогда ему было 15 лет.

— Сейчас уголовный кодекс изменился. А тогда была такая статья 206 — хулиганство. Подрался на вокзале, милиция задержала. Нанесение тяжелых побоев причинил. Мне четыре года дали. Вышел в 1996 году. Тогда у меня с родителями все хорошо было. И вообще в моей жизни все хорошо было, когда я освободился в первый раз. Меня на работу устроили. Но я начал хулиганить снова, — говорит Виталий.

Сказать, что наш герой родился в неблагополучной семье и оттого его судьба стала сложной. Нельзя. Отец работал на дробилке в Искитиме на известняковом заводе, а мать — в лаборатории того же завода. Именно от ее заключения зависело, можно ли разрабатывать ту или иную шахту. Семья жила благополучно. Никогда не бедствовала. Но судьба единственного сына разрушила семью.

— Раз устроили меня на работу, второй раз. У отца сердце не выдержало, он умер в 42 года. Не смог смотреть на то, как я по-страшному чудил. Наркотики появились в Искитиме. Молодой был, глупый. В 15 лет меня посадили в тюрьму, но я там не взрослел. Там не взрослеют. После первого освобождения меня сразу посадили на два года. Это самый маленький срок в тюрьме. Пока я сидел, мать из колеи выбило. Она начала пить. Когда освободился, она уже была в доме инвалидов. Квартиру продали. Не знаю, кто этим занимался. Но у меня нет жилья. Год был на свободе. Попил, поел, украл и снова назад, — рассказывает мужчина.

Виталий поддерживает связь с матерью, но около 20 лет они не виделись. Сейчас она живет в доме престарелых под Куйбышевым. Но для него это большое расстояние:

— В планах у меня есть, конечно, съездить, навестить ее.

За все эти годы Виталий не раз пытался создать семью. Но его избранницы, по оценке Виталия, не могли смириться с его поведением и прощались с ним.

— Я стремлюсь к тому, чтобы встать на ноги. Не понимаю, почему я раньше так не жил, как здесь. Не работал, пил, бродяжничал. Может быть потому, что возраст. Раньше у меня такой не было проблемы, я достаточно коммуникабелен. И создать семью у меня раньше быстро получалось. Сейчас, может быть, я обленился, а может и внешние данные не позволяют, — рассуждает наш герой.

Стоит отметить, что Виталий уже давно работает в одном из торговых центров Бердска. Занимается овощами и фруктами. Почти продавец-консультант, но и грузчиком работает, рассказывает Витя. Найти работу ему помог опять же «Шанс». Зарплаты ему хватает не только на жизнь, но и на помощь «Шанса», на его развитие.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» о женщине-мечты, Виталий затушевался и ответил, что об этом не думает. Его первоочередная задача — социализироваться и зарабатывать деньги.

— Сегодня у меня другие приоритеты. Встать на ноги плотнее и стать более независимы как личность, как человек. Не возвращаться в ту жизнь, которая у меня была. Хочу помогать и решать вопросы тем, кто сюда обращается. А сейчас пока мне помогают. Через пять лет я планирую занять место Михаила (управляющего «Шансом» — прим. ред.), мне очень здесь нравится, — рассуждает Виталий.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова