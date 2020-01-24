20 октября 2020 года состоится свадьба Анастасии Волочковой с тайным поклонником

Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину. — говорит балерина.

Балерина Анастасия Волочкова анонсировала дату своей свадьбы

20 января эпатажная балерина Анастасия Волочкова отметила свой 44-й день рождения. В этот день она принимала многочисленные поздравления от поклонников, но также и от любимого человека, имя которого она по-прежнему держит в секрете.

Свой личный праздник звезда Инстаграм и королева шпагата отметила в караоке-клубе вместе с друзьями, коллегами и некоторыми представителями прессы.

А на личной странице в соцсети она делилась многочисленными фото и видео подарков в честь даты.



Так, во время празднования артистка призналась, что выходит замуж за своего тайного возлюбленного.

Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020

А об избраннике балерины известно следующее:

Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину.

— признается звезда балета и при этом пока что детях не думает.

Так что нам только остается следить за обновлениями из жизни балерины: вскоре она порадует поклонников новыми подробностями.

Источник: hochu.ua