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Красота / Общество

Моем голову: Холодная или горячая вода полезнее для волос?

16:57 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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Использование теплой воды помогает открыть поры на коже головы и помогает удалить пот, грязь и масло.

Моем голову: Холодная или горячая вода полезнее для волос?
Холодная вода должна использоваться при ополаскивании кондиционера в волосах

У горячей и холодной воды есть свои плюсы и минусы, когда речь идет о здоровье наших волос. Читайте дальше, чтобы узнать, как мы можем получить преимущества обоих.
Использование холодной воды для мытья волос — это не то, чем вы хотите заниматься зимой. Можем ли мы использовать горячую воду вместо этого? Влияет ли температура воды на качество наших волос ? Ответ — да. Однако и в горячей, и в холодной воде есть свои плюсы и минусы, когда речь идет о здоровье наших волос. Мы можем получить преимущества от обоих, используя их сбалансированным образом для нашего режима.

Горячая Вода

Плюсы — Использование теплой воды помогает открыть поры на коже головы и помогает удалить пот, грязь и масло. Теплая вода также открывает кутикулы волос, позволяя влаге проникать в ваши волосы, и помогает сделать ваши волосы мягкими и блестящими.

Минусы — Однако длительное или многократное воздействие горячей воды может лишить волосы естественного масла и влаги, оставляя их сухими. Недостаток этих масел также может сделать ваши волосы менее блестящими и потерять густоту. Кроме того, горячая вода может ослабить ваши корни волос и привести к их ослаблению или даже отторжению .

Когда использовать теплую воду? Вода должна быть теплой и не такой горячей, чтобы обжечь волосы или кожу головы. Теплая вода должна использоваться только при мытье волос в начале мытья.

Холодная Вода
Плюсы — холодная вода помогает закрыть поры и кутикулы в коже головы, герметизировать от влаги и предотвращает вьющиеся волосы. Кондиционирование холодной водой смягчает волосы, придает им блеск и улучшает текстуру волос. Холодная вода также помогает улучшить кровообращение, обеспечивая лучшую доставку питательных веществ и минералов из вашего рациона до кожи головы. Лучшая циркуляция также помогает вашему телу более эффективно удалять отходы, что в противном случае может привести к более медленному росту волос.

Минусы: Тем не менее, холодная вода имеет тенденцию выравнивать волосы. Специально для тех, у кого тонкие и слабые волосы, ополаскивание холодной водой может привести к выпадению волос и уменьшению объема. Холодная вода может быть неблагоприятным вариантом.

Когда использовать теплую воду? Холодная вода должна использоваться при ополаскивании кондиционера в волосах, в конце мытья.

Источник: thehealthsite.com

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Какой водой обычно моете голову, прохладной или горячей?

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