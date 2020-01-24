5 способов погладить одежду без утюга

Чтобы разгладить футболку, блузку или рубашку, опрыскайте их обычной водой из пульверизатора, выставив его при возможности на самый мелкий размер брызг – буквально до водяной пыли. Затем отряхните одежду, повесьте на плечики и дайте высохнуть.

Больше всего хлопот доставляет глажка постельного белья, потому что его обычно много, а предметы большие Если гладить, то только котика – это о вас? Признаемся, и о нас тоже. Ну время от времени так точно. К счастью, мы не первое поколение хозяек, недолюбливающих эту часть домашней рутины. Наши мамы, бабушки и прабабушки времени зря не теряли и успели придумать несколько способов обойтись без утюга.

Итак, как избежать глажки?

1. Исключайте необходимость

Если сушите вещи в стиральной или сушильной машине, после отжима выньте часть из них. В более свободном пространстве они не будут сминаться при высыхании. А можно достать одежду из барабана слегка влажной, развесить на плечики или разложить на сушилке и дать высохнуть до конца уже в расправленном состоянии.

2. Отпаривайте

Развесьте смятую вещь на плечиках и повесьте в ванной поближе к ванне. Включите горячую воду – для процесса нужен пар. Оставьте все это на 5–10 минут (можно, кстати, не просто пустить воду, а принять душ). Этого времени, скорее всего будет достаточно, чтобы вещь разгладилась. Осталось дать ей высохнуть при комнатной температуре или слегка просушить феном.

3. Сушите в расправленном виде

Больше всего хлопот доставляет глажка постельного белья, потому что его обычно много, а предметы большие. Конечно, можно этого совсем не делать: наутро все это уже точно сомнется. Но выглаженное белье выглядит свежее и на нем приятнее спать, пусть и только первую ночь. Компромиссный вариант – сушить максимально расправленным и хорошенько встряхнуть перед развешиванием. Идеально, если сушилка широкая и с толстыми прутьями: так ткань не будет заламываться.

4. Сворачивайте

Пожалуй, главный совет на случай поездки. В пункте назначения, возможно, просто придется обойтись без утюга. Вы бы, может, и не прочь были погладить, но нечем. Позаботьтесь о вещах заранее. Не складывайте их, а аккуратно сворачивайте в валик. Кстати, это также хороший способ паковать вещ компактнее и взять с собой еще что-нибудь нужное.

5. Распыляйте

Чтобы разгладить футболку, блузку или рубашку, опрыскайте их обычной водой из пульверизатора, выставив его при возможности на самый мелкий размер брызг – буквально до водяной пыли. Затем отряхните одежду, повесьте на плечики и дайте высохнуть. Или, если вещь позволяет, наденьте на себя – от тепла вашего тела она высохнет еще быстрее.