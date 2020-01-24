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60 млрд рублей потратят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

20:00 24.01.2020 Фото: Википедии
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Президент России Владимир Путин пообещал единовременно выплатить ветеранам в размере 75 тыс. рублей, труженикам тыла по 50 тыс. Обычно такие выплаты составляют 10 и 5 тыс. рублей.

60 млрд рублей потратят на выплаты ветеранам к 75 летию Победы
На 75-летие Победы к Мемориалу Славы смогут прийти только несколько бердских фронтовиков

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует 60 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Максим Топилин, которого в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова представила коллективу Пенсионного фонда России (ПФР), передает ТАСС.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 млрд рублей. Это те 75 и 50 тыс. рублей, которые были озвучены президентом», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам «и всем приравненным к ним категориям» по 75 тыс. рублей, а также по 50 тыс. рублей — труженикам тыла.

Глава государства отметил, что к годовщине Победы единовременные выплаты ветеранам обычно составляют по 10 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 5 тыс.

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