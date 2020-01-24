60 млрд рублей потратят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует 60 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Максим Топилин, которого в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова представила коллективу Пенсионного фонда России (ПФР), передает ТАСС.
«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 млрд рублей. Это те 75 и 50 тыс. рублей, которые были озвучены президентом», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам «и всем приравненным к ним категориям» по 75 тыс. рублей, а также по 50 тыс. рублей — труженикам тыла.
Глава государства отметил, что к годовщине Победы единовременные выплаты ветеранам обычно составляют по 10 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 5 тыс.