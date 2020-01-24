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Раздетого и замерзшего 3-летнего мальчика подобрали на улице в Екатеринбурге

20:45 24.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Неравнодушные прохожие разместили ребенка в одном из офисов. Полиция начала проверку. Медики зафиксировали переохлаждение без обморожения.

Раздетого и замерзшего 3 летнего мальчика подобрали на улице в Екатеринбурге
Прохожие вызвали на место скорую помощь

На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил «URA.RU».

«Ребенка подобрали неравнодушные прохожие и вызвали скорую помощь. Разместили мальчика в одном из офисов на улице Июльской», — рассказал собеседник агентства.

В полиции корреспонденту «URA.RU» информацию подтвердили. «Сообщение из медицинского учреждения поступило. По данному факту проводится проверка», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В горздраве Екатеринбурга «URA.RU» рассказали, что угрозы для жизни ребенка нет, обморожения он не получил. «Родители пришли с документами и разбирались на месте с полицией. После этого забрали ребенка домой», — сообщили в горздраве.

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