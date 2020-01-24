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AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом

21:45 24.01.2020 Фото: Википедии
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Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски, сообщили в компании. От нового вируса уже скончались 17 человек.

AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом
Китайский интернет-ритейлер AliExpress не приостановил экспресс-доставку товаров в Россию

Товары из Китая и их упаковка не представляют угрозы для потребителей в связи с распространением в КНР коронавируса, никаких доказательств рисков нет, заявили РИА Новости в компании «Алиэкспресс Россия».

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Вирус распространился за пределы КНР, китайские власти официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, 17 человек умерли.

«Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР», — сообщила пресс-служба «Алиэкспресс Россия».

Ранее в нескольких российских регионах Роспотребнадзор усилил из-за коронавируса меры контроля на пограничных пунктах пропуска и в аэропортах.

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