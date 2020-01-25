Избил пассажирку и выбросил ее из салона водитель автобуса №109 на остановке «ГУМ» в Бердске

Отвратительным зрелищем назвали очевидцы произошедшее: агрессивный водитель набросился с кулаками на женщину. Полицейские опросили свидетелей и записали номер новосибирского ПАЗа, курсирующего по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ».

Бердчане порой жалуются на хамство водителей пассажирского транспорта

Вечером в пятницу пассажиры автобуса №109 и стоявшие на остановке «ГУМ» в Бердске стали свидетелями «отвратительного» происшествия. Именно так охарактеризовали случившиеся «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы:

— Отвратительное зрелище! Водитель академовского автобуса избил пассажирку. Он буквально выбросил женщину из салона, а потом выкинул на улицу ее вещи. Женщина упала на спину, кричала. Поднялась и снова залезла в автобус.

Свидетель рассказал, что все это произошло 24 января около 18.30. На место происшествия прибыл наряд полиции (видимо, вызвал кто-то из очевидцев), но автобус с потерпевшей к тому времени уже уехал.



— Пассажирка сказала, что торопится на какое-то собрание. Возможно, она позже заявит о хамском поведении водителя в полицию, — предполагают очевидцы, сообщив, что стражи порядка опросили свидетелей.

Они запомнили госномер автобуса — М035ВУ. И то, что на кабине имелась табличка с надписью «Арбузова». Стоит отметить, что по маршруту №109 («Бердск-Микрорайон Щ») бердчан в Академгородок и обратно возит одно из новосибирских ПАТП.

Пока «Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить официальный комментарий из МВД. Скорее всего, полиция начнет проверку и без заявления потерпевшей.

Подробности — в ближайшее время.