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Избил пассажирку и выбросил ее из салона водитель автобуса №109 на остановке «ГУМ» в Бердске

13:37 25.01.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Отвратительным зрелищем назвали очевидцы произошедшее: агрессивный водитель набросился с кулаками на женщину. Полицейские опросили свидетелей и записали номер новосибирского ПАЗа, курсирующего по маршруту «Бердск-Микрорайон Щ».

Избил пассажирку и выбросил ее из салона водитель автобуса №109 на остановке «ГУМ» в Бердске
Бердчане порой жалуются на хамство водителей пассажирского транспорта

Вечером в пятницу пассажиры автобуса №109 и стоявшие на остановке «ГУМ» в Бердске стали свидетелями «отвратительного» происшествия. Именно так охарактеризовали случившиеся «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы:
— Отвратительное зрелище! Водитель академовского автобуса избил пассажирку. Он буквально выбросил женщину из салона, а потом выкинул на улицу ее вещи. Женщина упала на спину, кричала. Поднялась и снова залезла в автобус.

Свидетель рассказал, что все это произошло 24 января около 18.30. На место происшествия прибыл наряд полиции (видимо, вызвал кто-то из очевидцев), но автобус с потерпевшей к тому времени уже уехал.

— Пассажирка сказала, что торопится на какое-то собрание. Возможно, она позже заявит о хамском поведении водителя в полицию, — предполагают очевидцы, сообщив, что стражи порядка опросили свидетелей.

Они запомнили госномер автобуса — М035ВУ. И то, что на кабине имелась табличка с надписью «Арбузова». Стоит отметить, что по маршруту №109 («Бердск-Микрорайон Щ») бердчан в Академгородок и обратно возит одно из новосибирских ПАТП.

Пока «Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить официальный комментарий из МВД. Скорее всего, полиция начнет проверку и без заявления потерпевшей.
Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 25 января 2020 14:37
Она снова залезла в этот автобус и они уехали ?

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