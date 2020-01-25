Летевший во Вьетнам самолет вернулся после трех часов полета в Новосибирск из-за неисправности

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, вернулся в аэропорт вылета, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в субботу в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Рейс вылетел в одиннадцать часов вечера, вернулся в два часа ночи — сработал один из датчиков технической неисправности. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в 06:15 местного времени (01:15 мск) пассажиры вылетели к месту назначения резервным бортом.
В вернувшемся в новосибирский аэропорт самолете находились 168 пассажиров и семь членов экипажа.