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Летевший во Вьетнам самолет вернулся после трех часов полета в Новосибирск из-за неисправности

15:00 25.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В вернувшемся в аэропорт Толмачево воздушном судне находились 168 пассажиров и семь членов экипажа. Туристов отправили в Камрань резервным бортом в 6.15 субботы. Прокуратура начала проверку.

Летевший во Вьетнам самолет вернулся после трех часов полета в Новосибирск из за неисправности
Самолет авиакомпании S7 оказался неисправным

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский город Камрань, вернулся в аэропорт вылета, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в субботу в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Рейс вылетел в одиннадцать часов вечера, вернулся в два часа ночи — сработал один из датчиков технической неисправности. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в 06:15 местного времени (01:15 мск) пассажиры вылетели к месту назначения резервным бортом.

В вернувшемся в новосибирский аэропорт самолете находились 168 пассажиров и семь членов экипажа.

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