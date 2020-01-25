Погибли из-за травм две кошки при перелете в багажном отделении самолета из Нью-Йорка в Москву

Аэропорт Шереметьево после смерти животных начал служебное расследование. У третьей кошки породы американский колор-пойнт ветеринары диагностировали обморожение, но она осталась жива. Вину возлагают на грузчиков.

Кошачьи переноски оказались разбитыми. Из трех котов выжил только один

Московский аэропорт Шереметьево начал расследование из-за гибели двух кошек во время транспортировки после рейса Нью-Йорк — Москва. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились три переносные клетки с домашними животными», — говорится в заявлении.

В пресс-службе также отметили, что оператор «Шереметьево Хэндлинг», представители которого в тот же день контактировали с пассажиром, выразил готовность детально разобраться в ситуации и принять меры по ее урегулированию.

«В настоящее время также в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными. <…> Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса Нью-Йорк–Москва и предпримет всё необходимое для урегулирования ситуации», — отметили в аэропорту, добавив, что виновные сотрудники понесут наказание.

Инцидент произошел 22 января, ответственность за него несет компания «Шереметьево Хендлинг», осуществляющая обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту.

Ранее в этот же день ряд СМИ сообщили, что животные погибли после перевозки в багажном отделении из-за неосторожного обращения грузчиков. Хозяин питомцев Максим Чумаченко взял с собой в полет трех кошек породы американский колор-пойнт. Две из них получили травмы после транспортировки и погибли, у третьей ветеринар диагностировал обморожение, передают «Известия».

Коты породы американский колор-пойнт летели в багаже долгих 10 часов. Их ждала пересадка в Москве и дальнейший небольшой перелет в Софию.

Всего котов было трое: один летел сразу трансфером в Болгарию, а двоих должны были выдать хозяину в Москве и потом заново погрузить на следующий рейс. Во время полета, видимо, с ними было все более или менее нормально (разве что холодно), а вот в Шереметьево все пошло совсем плохо.

Один из пассажиров, летевших тем же рейсом, сказал хозяину животных Максиму, что заметил, как переноски швыряют на разгрузке. Максим побежал к стойке искать своих котов. От сотрудников он получил ответ, что животных разгружают последними, несмотря на его приорити-пасс.

«Затем Максим все-таки получил от сотрудников склада две сломанные переноски с котами. Одна из них была повреждена настолько, что “дно ушло в потолок”, — сверху ее даже перевязали веревкой», — пишет издание «База», которому удалось пообщаться с Максимом.

Службы Шереметьево и «Аэрофлота», увидев клетки, сказали, что им очень жаль, и разрешили взять пострадавших котов в салон при дальнейшем перелете. Что было с третьим, Максим и вовсе узнал только по прилете в Болгарию.

Итог: один кот умер прямо в самолете на рейсе в Софию, второй — у ветеринара. «По предварительному заключению, оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке», — пишет Baza. Видимо, когда швыряли клетки, котам просто отбили все органы. У третьего кота (трансферного) — диагностировали обморожение.

«Аэрофлот», конечно, прокомментировал ситуацию: «Инцидент находится в зоне ответственности компании “Шереметьево Хэндлинг”, осуществляющей обработку багажа всех рейсов “Аэрофлота” в аэропорту Шереметьево», — цитирует компанию издание «Подъем». Авиаперевозчик добавил, что собирается выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа, в котором находятся животные.