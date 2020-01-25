Педофил щупал школьниц в поисках снюсов под видом полицейского в Подмосковье. И попал на видео

Маньяк орудовал в московском районе Коптево, жертв как минимум трое — все девочки младше 12 лет. Задержанный сознался в содеянном. Оказалось, что он работает грузчиком, женат и имеет маленького ребенка.

Педофил зашел за девочкой в подъезд

В московском районе Коптево сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который под видом «борца со снюсом» домогался несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Установить личность мужчины помогла запись с камер видеонаблюдения. Девочка, запечатлённая на кадрах, успела забежать в квартиру и вызвать полицию.

Из ориентировки стало известно, что мужчина подошёл на улице к двум девочкам и начал задавать им вопросы. Злоумышленника интересовало, курят ли дети и употребляют ли снюс. Позже под предлогом осмотра он проверил рюкзаки и стал ощупывать девочек. Одной из них он опустил руку в трусы.

После этого мужчина позвал девочек на съёмку передачи о школе и вреде снюсов, но школьницам удалось от него сбежать.

Подозреваемым оказался местным жителем, работающим грузчиком. У него есть жена и новорождённый ребёнок, пишет «МК». Сообщается, что мужчина был ранее судим за похожее преступление.

В инциденте подозреваемый сознался.

Педофила, который приставал к школьницам под предлогом поиска снюса, схватили оперативники Северного округа Москвы 23 января. Развратник был настолько дерзок, что представлялся сотрудником полиции, хотя на самом деле трудился грузчиком.

Задержан грузчик-педофил, который щупал школьниц под видом полицейского

Сигнал о появлении на улице Новопетровская мужчины с нездоровыми наклонностями поступил 21 января. Мама местной школьницы жаловалась на гражданина, который подошел к детской компании прямо на улице и стал ощупывать детей под предлогом поиска снюсов. Девочки подчинились, потому что незнакомец представился полицейским. Они поверили еще и потому, что место преступления было выбрано в двух шагах от кузницы полицейских кадров — института МВД имени Кикотя.

Физиономию злодея прекрасно запечатлели камеры видеонаблюдения. Но все равно понадобилось некоторое время, чтобы идентифицировать негодяя. Его повязали в подмосковном Дмитрове. Задержанный, 42-летний Алексей, ранее судим за похожее преступление, инвалид третьей группы. После освобождения из мест лишения свободы он устроился на склад грузчиком. Алексей женат, в семье подрастает ребенок. Однако позитивные жизненные изменения не отбили пагубного пристрастия.

21 января Алексей был проездом по делам в Москве и взялся за старое. На «антинаркотический рейд» у него ушло всего полчаса. Жертв — как минимум трое, все девочки младше 12 лет. В этом преступлении Алексей сознался. Но утверждает, что по месту жительства к детям не приставал.