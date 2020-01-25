Станет светло за 595 тыс. рублей на улицах 2-й Заводской и Ломоносова в Бердске

За ремонт линий наружного уличного освещения здесь «ГорСвет» готов был выложить 900 тыс рублей. На аукционе удалось снизить стоимость. Вероятно, уже к концу февраля фонари и сети починят.

«ГорСвет» и сам ремонтирует уличное освещение и светофоры

Бердский «ГорСвет» нашел подрядчика для выполнения работ по ремонту линий наружного уличного освещения на нескольких улицах города. Муниципальное предприятие планирует отремонтировать фонари и сети на ул. 2-й Заводской (от дома 33 до дома 43) и на ул. Ломоносова (от ул. Первомайской до ул. Лазо).

Починить уличное освещение подрядчик должен в течение 45 календарных дней с даты подписания договора, (с учетом сдачи – приемки выполненных работ). Первоначально «ГорСвет» готов был заплатить за услуги по ремонту 900 тыс. рублей, но в ходе электронного аукциона снизил стоимость почти вдвое. Выигравшая контракт компания «Альфа-Энерго» пообещала отремонтировать уличное освещение на двух улицах за 595,5 тыс.рублей.

Эти сведения опубликованы на сайте госзакупок 4 января. Таким образом, станет светло на улицах 2-й Заводской и Ломоносова к концу февраля.