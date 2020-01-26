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Погиб полуторагодовалый мальчик в Suzuki Swift при ДТП с Mercedes ML 350 на трассе под Новосибирском

10:30 26.01.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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23-летняя автоледи, ехавшая с ребенком, выехала на всречку. В смертельной аварии пострадали два ее пассажира. Полицейские начали доследственную проверку.

Погиб полуторагодовалый мальчик в Suzuki Swift при ДТП с Mercedes ML 350 на трассе под Новосибирском
Смертельное ДТП произошло на трассе Р-19к в Тогучинском районе

В Тогучинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.

25 января в 12.45 в Тогучинском районе на 143-м километре автодороги К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 23-летняя женщина-водитель автомобиля «Сузуки Свифт», следовавшая в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Мерседес ML 350».

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб ребенок, находивший в автомобиле «Сузуки Свифт», мальчику был 1 год и 7 месяцев. Также в ДТП пострадали водитель и еще двое пассажиров «Сузуки» — оба 1988 года рождения. Все пострадавшие являются жителями Новосибирска.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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