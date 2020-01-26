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Кравчук: Донбасс вернется сам, а по возвращению Крыма Украине будет другая схема

10:45 26.01.2020 Фото: Википедии
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Первый президент Украины назвал способы, как Киев может вернуть контроль над территориями.

Кравчук: Донбасс вернется сам, а по возвращению Крыма Украине будет другая схема
Украина хочет вернуть Крым и Донбасс, но их жители думают иначе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна «другая схема», поскольку он уже вошел «в систему российских отношений».

«Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной. Что бы там ни говорили национал-патриоты, какие-то там, скажем, особенно преданные, как они делают вид, люди. Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно», — сказал первый президент в эфире телеканала «Прямой», передает РИА Новости.

Он добавил, что для Крыма нужна другая схема, однако когда она сработает, непонятно.

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», — добавил Кравчук.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва называется «агрессором». Россия обвинения украинской стороны отвергает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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От редакции

Украина добьется своего?

Аноним, 26 января 2020 13:26
Мечтать не вредно
Аноним, 26 января 2020 15:45
Путин как то сказал: Нам не нужен только Донбасс, мы заберем всю Украину. Вот уж не знаю, что он имел ввиду.
Поросёнок Пётр, 26 января 2020 17:06
На счёт Путина не знаю, говорил ли он такое, а вот один известный итальянский артист-пропагандист и вечерний ...звон, выступал с подобным стендапом, зрелище отвратительное надо сказать, но, это уже история, ничего не поделать https://youtu.be/9DRr8qte7VM
Гость, 26 января 2020 20:56
Так этооо... Крым уже вернулся! В родную гавань! Крымчане никогда и не считали себя украинцами.

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