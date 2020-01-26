Кто из российских миллиардеров разбогател и обеднел при премьере Медведеве

За 8 лет премьерства Дмитрия Медведева 31 бизнесмен из тех, кто входил в список Forbes в 2012 году, перестали быть миллиардерами. Но некоторым удалось укрепить свое благосостояние новыми миллиардами.

Алишер Усманов обеднел за 8 лет на 5 млрд долларов

Дмитрий Медведев возглавил правительство России в мае 2012 года. На тот момент в списке 200 богатейших бизнесменов России было 96 миллиардеров. Когда в январе 2020 года Медведев ушел в отставку, российских миллиардеров было, по данным Forbes Real Time, 102.

Весной 2012 года суммарное состояние первой десятки самых богатых людей России составляло $140,3 млрд. В январе 2020 года оно достигло $199,5 млрд.

Те восемь лет, которые Медведев пробыл на посту, оказались сложными для российского бизнеса. Они открывали и новые возможности — достаточно вспомнить Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира по футболу, и ставили перед невероятными трудностями, как в случае антироссийских санкций. В результате 31 бизнесмен из тех, кто входил в список Forbes в 2012 году, перестали быть миллиардерами. Но их сменили 37 новых, в том числе еще одна женщина (Татьяна Бакальчук).

О тех миллиардерах, кто больше всех разбогател за восемь лет пребывания Медведева на посту премьера, и тех, кто больше других потерял, — в галерее Forbes.

Леонид Михельсон

Состояние в рейтинге 2012 года: $11,9 млрд

Состояние в 2020 году: $26,4 млрд

За 8 лет: Плюс $14,5 млрд

В основе благосостояния Леонида Михельсона — крупные пакеты акций «Новатэка» (24,76%) и «Сибура» (48,48%). Главный его партнер — Геннадий Тимченко, миллиардер и друг Владимира Путина.

«Компания «Новатэк», ее бизнес — это моя жизнь. Некорректно переводить ее в цифры», — заявил в 2005 году Михельсон, состояние которого тогда равнялось $900 млн. В 2012 году он впервые вошел в десятку богатейших россиян с состоянием $11,9 млрд. За последние четыре года Михельсон возглавлял рейтинг богатейших россиян трижды.

В июле 2012 года «Новатэк» заключил 10-летний контракт на поставку газа с германской EnBW на €6 млрд. В январе 2013 года Медведев допустил возможность отказа от монополии «Газпрома» на экспорт газа.

В 2014 году «Новатэк» попал под секторальные американские санкции (предполагают, в частности, закрытие доступа к среднесрочному и долгосрочному заемному финансированию в долларах). В январе 2018-го Михельсон сам попал в «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США. Но это никак не сказалось на бизнесе «Новатэка». В декабре 2017 года компания построила завод «Ямал СПГ» по производству СПГ, позднее были запущены вторая и третья очереди завода. Стоимость проекта — $27 млрд. Доля «Новатэка» в нем — 53,3% (у французской Total — 20%, у китайских CNPC и Фонда Шелкового пути — 29,9%).

В марте 2019 года «Новатэк» продал Total 10% проекта по сжижению газа «Арктик СПГ-2». В том же году «Сибур» открыл в Тобольске одно из крупнейших нефтехимических предприятий в стране — «Запсибнефтехим».

Геннадий Тимченко

Состояние в рейтинге 2012 года: $9,1 млрд

Состояние в 2020 году: $22,1 млрд

За 8 лет: Плюс $13 млрд

Впервые в список Forbes друг и ровесник президента Путина Геннадий Тимченко попал в 2008 году с состоянием в $2,5 млрд. В 2012-м занял в нем 12-е место ($9,1 млрд). За восемь последних лет его состояние выросло на $13 млрд, несмотря на то что весной 2014 года США ввели санкции против него и связанных с ним компаний.

За день до санкций, 19 марта 2014 года, Тимченко продал своему партнеру Торбьорну Торнквисту 44% нефтяного трейдера Gunvor, основанного ими в 1997 году. Сегодня основа его состояния — пакеты акций «Новатэка» (23,49%), «Сибура» (17%), «Стройтранснефтегаза» (менее 50%), «Стройтрансгаза» (80%) и «Трансойла» (80%).

В 2017 году Тимченко попал в рейтинг «Короли госзаказа» Forbes. АО «Стройтрансгаз» в 2016 году получило подрядов на 15 млрд рублей. А «Транс­ойл» подписал три долгосрочных контракта на оказание транспортно-экспедиторских услуг «Роснефти». Эти контракты на общую сумму 68,8 млрд рублей предусматривают перевозку 52,9 млн т продукции Ангарского НХК, Ачинского НПЗ и Самарской группы НПЗ в течение пяти лет.

Сам Тимченко в конце декабря 2019 года заверил, что больше нефтегазовым бизнесом активно не занимается. «Я ни нефтью, ни газом не занимаюсь. Я вас уверяю, я не занимаюсь ни трейдингом. <…>. У меня же санкции, чем мне заниматься. Я вот сижу и жду, когда мне дивиденды заплатят. Вот и все, что я делаю», — сказал он.

Вагит Алекперов

Состояние в рейтинге 2012 года: $13,5 млрд

Состояние в 2020 году: $25,9 млрд

За 8 лет: Плюс $12,4 млрд

Миллиардер Вагит Алекперов с состоянием $3,9 млрд попал в самую первую «Золотую сотню» богатейших российских бизнесменов, составленную Forbes в 2004 году. За восемь лет его состояние утроилось и в 2012 году оценивалось в $13,5 млрд. За восемь лет пребывания Медведева на посту премьер-министра оно выросло еще почти в два раза — до $25,5 млрд.

Главный актив Вагита Алекперова — блокпакет в 26% акций крупнейшей российской частной нефтяной компании «Лукойл».

К Олимпиаде в Сочи в 2014 году «Лукойл» провел реконструкцию Краснополянской ГЭС стоимостью 475 млн рублей. В 2016 году Алекперов собирался приобрести госпакет «Башнефти», обещая заплатить за нефтяную компанию реальные деньги. Но он достался «Роснефти». В марте 2018 года «Лукойл» впервые обогнал «Роснефть» по рыночной капитализации.

В последние годы акции компании растут быстрыми темпами. В 2018 году компания отметила, по словам Алекперова «20 лет непрерывного роста дивидендов». «Наша дивидендная политика гарантирует акционерам непрерывный рост дивидендов как минимум на величину рублевой инфляции», — отметил тогда миллиардер.

В октябре 2019 года совет директоров «Лукойла» решил, что теперь общая сумма дивидендов по акциям составляет не менее 100% от денежного потока компании (за минусом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашенных обязательств по аренде и расходов на выкуп акций). Раньше акционеры «Лукойла» могли рассчитывать на 25% чистой прибыли.

Владимир Потанин

Состояние в рейтинге 2012 года: $14,5 млрд

Состояние в 2020 году: $25,3 млрд

За 8 лет: Плюс $10,8 млрд

В 2004 году Владимир Потанин с состоянием $5,4 млрд вошел в первую «Золотую сотню» Forbes. В 2012 году его состояние составило $14,5 млрд. За годы премьерства Медведева выросло еще на $10,5 млрд.

Основу состояния Потанина составляет пакет более чем в 30% акций «Норильского никеля», одного из крупнейших в мире производителей рафинированного никеля и палладия. В 2012 году Потанин при посредничестве Романа Абрамовича подписал мировое соглашение с другим акционером «Норникеля», Олегом Дерипаской.

В феврале 2018 года компания Потанина выкупила доли Абрамовича и Александра Абрамова в компании. Высокий суд Лондона по иску «Русала» Дерипаски аннулировал сделку.

Потанин вложил 8,7 млрд рублей собственных средств в строительство горнолыжного курорта «Роза Хутор» для Олимпиады в Сочи в 2014 году. Общие инвестиции в строительство составили 68,4 млрд рублей, из них 55,7 млрд — кредит ВЭБ.

Последние годы акции «Норникеля» уверенно растут. Залогом служит хорошая отчетность компании и благоприятные внешние факторы.

Владимир Лисин

Состояние в рейтинге 2012 года: $15,9 млрд

Состояние в 2020 году: $23,3 млрд

За 8 лет: Плюс $7,4 млрд

Владимир Лисин с состоянием $4,8 млрд вошел в десятку первой «Золотой сотни» Forbes в 2004 году. За восемь лет его состояние утроилось — до $15,9 млрд. А за восемь лет, когда премьер-министром был Дмитрий Медведев, выросло еще на $7,4 млрд.

Лисину принадлежит пакет акций НЛМК (84%), транспортный холдинг Universal Cargo Logistics (100%).

В последние годы акции металлургической компании растут вместе с рынком металлов. Позитивное влияние на котировки компании оказало в том числе и снижение напряженности вокруг торгового конфликта между США и Китаем. В результате НЛМК щедро платит дивиденды: в 2018 году Лисин получил в виде дивидендов $1,6 млрд.

Отдача от транспортного холдинга не столь очевидна. В 2018 году Лисин пожаловался Путину на проблемы бизнеса, рассказав ему анекдот, который, как оказалось, должен был проиллюстрировать коллизию с господдержкой речного судоходства. По словам Лисина, демпинг со стороны РЖД привел к тому, что речной флот недополучил $2 млрд.

В 2017 году Медведев вступился за НЛМК в споре с Евразийской экономической комиссией. Тогда ЕЭК установила, что НЛМК является монополистом в Казахстане и Белоруссии и с января 2015-го по июль 2016 года устанавливал на этих рынках наценку от 5,3% до 23% и назначила НЛМК штраф в 217 млн рублей. После обращения Медведева решение ЕЭК было приостановлено.

Алишер Усманов

Состояние в рейтинге 2012 года: $18,1 млрд

Состояние в 2020 году: $13,1 млрд

За 8 лет: Минус $5 млрд

В момент прихода Медведева на пост премьер-министра в 2012 году Алишер Усманов возглавлял рейтинг российских миллиардеров Forbes. В январе 2020-го, по данным Forbes Real Time, был на девятом месте среди богатейших россиян.

В 2012 году Усманов объединил свои активы в USM Holdings. Сегодня он владеет 49% холдинга, в который входят «Металлоинвест», Байкальская горная компания,«Мегафон». Также миллиардеру принадлежит издательский дом «Коммерсантъ».

В 2018 году Усманов продал свои 30% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» за £550 млн другому акционеру клуба Стэну Кронке (№167 в мировом рейтинге Forbes). Теперь Усманов, по собственному признанию, поддерживает российский клуб с тем же названием — ФК «Арсенал Тула». В интервью FT в январе 2020 года Усманов рассказал, что думает о спонсировании британского футбольного клуба «Эвертон», которым владеет его давний друг и партнер по бизнесу Фархад Мошири. В начале года USM Holdings выкупил за 30 млн фунтов право на название новой арены ливерпульской команды.

Олег Дерипаска

Состояние в рейтинге 2012 года: $8,8 млрд

Состояние в 2020 году: $4,4 млрд

За 8 лет: Минус $4,4 млрд

В первой «Золотой сотне» Forbes в 2004 году Олег Дерипаска занимал восьмую строчку с состоянием $4,5 млрд. За последующие восемь лет оно почти удвоилось — $8,8 млрд. За восемь лет премьерства Медведева сократилось ровно в два раза (до $4,4 млрд).

Основной ущерб миллиардеру принесли санкции. В апреле 2018 года санкционное подразделение Минфина США (OFAC) внесло Дерипаску и его основные активы (UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», ГАЗ) в список SDN. Главным условием OFAC для снятия санкций стало сокращение доли Дерипаски в En+ почти с 70% до 44,95%. Основную часть акций, почти 14,4%, Дерипаска передал банку ВТБ, еще 3,42% — несовершеннолетним детям Петру и Марии, причем никаких денег за передачу долей не получил.

Сам предприниматель оценивает свои потери от санкций в $7,5 млрд.

Филарет Гальчев

Состояние в рейтинге 2012 года: $4,4 млрд

Состояние в 2020 году: до $300 млн

За 8 лет: Минус $4,1 млрд

В рейтинге Forbes 2012 года председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев с состоянием $4,4 млрд занимал 26-е место.

В том году он — один из инвесторов компании Holcim (крупнейший в мире производитель цемента) — вступил в конфликт с главой компании Томасом Шмидхейни. Договориться они не смогли. Шмидхейни, владевший 20,1%, совершил резкий маневр и размыл долю Гальчева (10,8%) через объединение Holcim c французским производителем цемента Lafarge. Сделка завершилась летом 2015 года. К февралю 2016 года котировки акций объединенной компании упали в два раза. В результате требований банков-кредиторов в рамках margin call Гальчев лишился своего пакета в 6,12% акций, на скупку которого потратил $2,4 млрд.

Из-за долга оказалась под угрозой основа его состояния — российская «Евроцемент груп». К 2018-му состояние бизнесмена снизилось до $1 млрд (66-е место). В рейтинг Forbes 2019 года с отсечкой в $500 млн он не попал.

Владимир Евтушенков

Состояние в рейтинге 2012 года: $6 млрд

Состояние в 2020 году: $2,2 млрд

За 8 лет: Минус $3,8 млрд

В рейтинге Forbes 2012 года председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков с состоянием $6 млрд занимал 21-е место. В момент отставки Медведева в январе 2020 года оно равнялось $2,2 млрд.

В мае 2014 года Forbes оценил состояние Евтушенкова в $9 млрд. В сентябре того же года Евтушенков был помещен под домашний арест по обвинению в легализации средств при покупке «Башнефти». Осенью 2014-го Арбитражный суд Москвы постановил изъять акции «Башнефти» у АФК «Система», в декабре они перешли в собственность государства и миллиардер был освобожден из-под домашнего ареста. В октябре 2016 года пакет «Башнефти» был продан «Роснефти».

В 2017 году Евтушенков столкнулся с многомиллиардным иском от «Роснефти» и «Башнефти», которые требовали компенсировать ущерб, который, по версии истцов, понесла «Башнефть» за годы, когда компанией владела АФК «Система». Из-за иска капитализация АФК «Система» упала более чем вдвое и до сих пор не восстановилась до прежних уровней. Закончилось все тем, что компании заключили мировое соглашение в декабре 2017 года, по которому «Система» обязалась выплатить истцам 100 млрд рублей.

Игорь Зюзин

Состояние в рейтинге 2012 года: $3,1 млрд

Состояние в 2020 году: $350 млн

За 8 лет: Минус $2,75 млрд

В 2011 году состояние председателя совета директоров ПАО «Мечел» Игоря Зюзина достигло, по оценке Forbes, $8,9 млрд. Год спустя, когда премьер-министром стал Медведев, оно упало до $3,1 млрд.

После этого он дважды — в 2015 и в 2016 годах — не попадал в список Forbes. На конец 2015 года «Мечел» должен был банкам и держателям облигаций $6,1 млрд. Из них $1,3 млрд приходится на кредиты Сбербанка, в $1,8 млрд оценивался долг перед Газпромбанком, еще по $1 млрд — перед ВТБ, синдикатом международных банков и держателями облигаций.

В декабре 2016 года «Мечелу» удалось договориться о реструктуризации долга с этими банками. В конце 2017 года реструктуризация долга на $7 млрд была завершена. В 2018 году с состоянием $500 млн Зюзин оказался на 193-й строчке в списке Forbes. Но в рейтинг 2019 года он уже не попал, не преодолев минимального порога в $0,5 млрд. На начало 2020 года, по оценке Forbes, его состояние — $350 млн.