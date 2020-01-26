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Охотятся за звездой «Мажора» Прилучным из-за долгов судебные приставы Новосибирской области

16:30 26.01.2020 Фото: Пресс-службы Первого канала
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Павел Прилучный попал в скандал, на этот раз финансовый, из-за 150 тыс.рублей. Столько долгов он накопил по земельному, имущественному и транспортному налогам, а также не оплатил штраф ГИБДД, когда имел еще новосибирскую прописку.

Охотятся за звездой Мажора Прилучным из за долгов судебные приставы Новосибирской области
Павел Прилучный несколько лет жил с родителями в Бердске еще до того, как стал известным актером

Приставы Новосибирской области разыскивают актера Павла Прилучного из-за долгов. По сообщениям СМИ, на звезде сериала «Мажор» «висят» налоги за имущество, транспорт и землю. Причем артист накопил их в Новосибирске, Москве и Московской области. Некоторые выплаты он просрочил с 2017 года.

Актер задолжал государству около 150 тыс. рублей. Так, в ноябре 2018 года Октябрьский районный суд Новосибирска потребовал взыскать с актера долги по земельному, имущественному и транспортному налогам. Также Павел не оплатил штраф ГИБДД в 2016 году. Итого набежала приличная сумма — около 150 тысяч рублей, подсчитала КП.

Несколько лет назад Прилучный официально сменил прописку новосибирскую на столичную, но по долгам так и не рассчитался. Сейчас его фамилия висит в базе должников УФССП.

Напомним, Павел Прилучный родился в Казахстане, в детстве переехал в Бердск. Затем закончил Новосибирский театральный институт, играл в местных театрах. В феврале актер запланировал гастроли в Новосибирске с премьерой спектакля «Косметика врага».

Ранее артист неоднократно оказывался в центре скандалов. Летом 2018 года СМИ сообщили о том, что Прилучный поднял руку на свою супругу, актрису Агату Муцениеце. Однако артистка эту информацию опровергла.

В мае 2019 года соседка Прилучного застала его в своей машине. По некоторой информации, актер заночевал в чужом авто.

Охотятся за звездой Мажора Прилучным из за долгов судебные приставы Новосибирской области

Долги Павла Прилучного. Фото КП

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