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Перекрыл фурой улицу в Москве многодетный отец из-за долгов по зарплате. Акция протеста попала на видео

16:15 26.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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После инцидента водителю большегруза выплатили 41 тыс. рублей. Установлено, что работодатель — ООО «Транспортные технологии» — зарегистрирован в Ростовской области. Роструд и СК инициировали проверку.

Перекрыл фурой улицу в Москве многодетный отец из за долгов по зарплате. Акция протеста попала на видео
Фура перекрыла движение в столице

Водителю, перекрывавшему улицу Бауманскую в Москве из-за невыплаты зарплаты, выплатили часть задержанных работодателем средств — 41 тыс. рублей. Об этом сообщили  ТАСС в пресс-службе Роструда.

«По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выдать ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей», — сообщили в Роструде.

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы  также сообщили, что следователи СК начали проверку в связи с инцидентом.

Роструд инициировал проверку компании ООО «Транспортные технологии», в которой работает водитель, перекрывавший Бауманскую улицу в Москве из-за невыплаты зарплаты.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты водителю, который фурой перекрыл проезжую часть Бауманской улицы утром 24 января. По сообщениям СМИ, на акцию решился многодетный отец, которому нечем кормить детей.

«Роструд принимает все необходимые меры в связи с информацией о задержке заработной платы водителю «Камаза», перекрывшему сегодня движение в Москве на улице Бауманская», — передает пресс-служба слова руководителя Роструда Михаила Иванкова.

«В настоящее время установлено, что работодатель — ООО «Транспортные технологии» — зарегистрирован в Ростовской области. Инициируется проверка инспекцией труда», — отметили в Роструде.

Видео youtube.com

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