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Израильтянка Наама Иссахар подала прошения о помиловании президенту Путину. Осуждена за гашиш

20:41 26.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар заверил, что «все будет хорошо».

Израильтянка Наама Иссахар подала прошения о помиловании президенту Путину. Осуждена за гашиш
Президент и премьер Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки

Осужденная в России за наркотики израильтянка Наама Иссахар подала прошения о помиловании.

Как сообщили «Интерфаксу» партнеры коллегии адвокатов «Pen & Paper» Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, представляющие ее интересы, сегодня они обсудили с Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо личное обращение к президенту.

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — отмечается в их заявлении, поступившем в воскресенье в агентство.

В заявлении также отмечено, что «Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении».

В минувшую пятницу уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова сообщила «Интерфаксу», что комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посодействует передаче прошения Иссахар президенту РФ в случае его поступления.

«Адвокаты готовят прошение. Надеюсь, что в выходные они его подготовят, мы его заберем и внесем в комиссию по помилованию, в нашу, — сказала она. — И дальше это уже будет чисто технический вопрос — соберем комиссию и передадим это все».

Президент России Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар заверил, что «все будет хорошо».

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования главой государства Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании.

Дело Иссахар
25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле прошлого года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. «в», ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Президент и премьер Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.

Источник: Интерфакс

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От редакции

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Аноним, 26 января 2020 21:03
Что такое гашиш - не знаю, но знаю, что с израильтянкой всё будет хорошо, она ж не русская.

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