Как будто на самом деле собачка: супруга главы Чувашии объяснила прыжки сотрудника МЧС за ключами от машины «это все ерунда»

Он что присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину.», — прокомментировала ситуацию Лариса Игнатьева. В «Единой России» планируют обсудить вопрос об исключении Михаила Игнатьева из партии.

Глава Чувашии заставил прыгать за ключами спасателя

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальный инцидент, который произошел на вручении пожарной техники сотрудникам МЧС. На кадрах, которые появились в сети, глава региона заставил подпрыгнуть офицера за ключами от автомобилей.

По словам Ларисы Игнатьевой, муж таким образом решил пошутить, так как этого сотрудника МЧС он знает. И ролик, по ее мнению, намеренно смонтирован таким образом, чтобы выставить супруга не в лучшем свете.

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда. <> Он что присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину.», — прокомментировала 5-tv.ru ситуацию Игнатьева.

Она также сказала, что в настоящий момент супруг находится на рабочем месте и в отставку не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МЧС на запрос 5-tv.ru пояснили — техника была закуплена за счет федеральных средств, и с осуждением отнеслись к поступку главы Чувашии.