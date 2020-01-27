Голубые волосы: Красит в розовый отправленная смывать синие пряди 6-классница школы №9 Бердска

После общественного резонанса педагоги смирились с желанием ребенка выделяться. По словам мамы, реакция учителей на новый цвет волос добродушна: «хорошо хоть не зеленый».

Девочка красит волосы с разрешения мамы

История о 12-летней школьнице, которая выкрасила волосы в голубой цвет и натолкнулась на конфликт в школе №9 в 2018 году, приобрела широкий резонанс. Прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку школы после публикации этой истории в «Курьер. Среда. Бердск».

Спустя год с лишним мама девочки Валентина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» призналась, что несмотря на судебные тяжбы, и если бы даже была возможность повернуть время вспять, мама все равно бы придала огласке ситуацию с дочерью.

Напомним, в ноябре 2018 года 6-классница позвонила матери в слезах. По словам дочери, ей сделали строгое замечание по поводу ярко-голубых прядей и отправили домой отмывать голову.

Однако проверка прокуратуры Бердска не подтвердила того факта, что девочку выгнали из школы. Но семье и «Курьер. Среда. Бердск» пришлось встречаться в суде: фигурирующая в этой истории психолог посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены из-за приведенной в публикации фразы со слов матери. Педагог запросила по иску компенсацию морального вреда. В ходе судебных разбирательств иск увеличился до 500 тыс. рублей с редакции и журналиста. Решение судьи оказалось в пользу бердской семьи и «Курьер. Среда. Бердск».

— Когда вы вышли из зала суда, что вы почувствовали?

— Это было облегчение. Я отстояла честь дочери и, что наконец-то это все закончилось, — ответила на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» Валентина 23 января.

Молодая мама рассказала, что школу менять ребенку не пришлось. Со стороны педагогов и руководства школы не ощущается давление. Однако Валентина, по просьбе дочери, продолжает красить ей волосы.

— Волосы красили в нежно-розовый цвет, осветляли пряди. Я ее сначала не поддержала, но потом решила, что пусть это сделаю я, чем в тайне от меня это произойдет. Мы с ней близки, поэтому конфликтов на этой почве не было. Мы договорились, что изменение в цвете волос произойдет строго на каникулах. Обычно за две недели бальзам-тоник смывается. Было такое, что учителя в шутку говорили — «хорошо хоть не зеленый», — делится в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Валентина.

— Как бы вы поступили сейчас, если бы это ситуация повторилась? Или, скажем, можно было вернуться в ноябрь 2018 года?

— Я бы поступила также. Не стала бы молчать, чтобы не ущемляли права ребенка. Я перестала ходить в школу после этих событий. Мне была не приятна вся эта ситуация. Сейчас с учителем по телефону общаемся. Переживаний и нервов у дочери нет, поэтому и со здоровьем все в порядке. Было несколько одноклассников, которые дочь не поддерживали, хохотали, подшучивали. Это было во время суда и некоторое время после. Но сейчас все забылось, все хорошо, — делится Валентина.

«Ярких» детей наказывают

Случай в бердской школе — не исключение. В 2017 году 15-летняя ученица Санкт-Петербурга сменила имидж, выкрасив волосы в розовый цвет. Администрация школы грозила ученице отчислением, а классный руководитель принуждала к перекрашиванию волос в естественный цвет. Тогда на защиту дочери встал отец. И отстоял ее права, обратившись к омбудсмену по правам детей.

В 2018 году показательное наказание для другой старшеклассницы Санкт-Петербурга устроило руководство школы, отстранив ученицу с праздничной линейки приуроченной к 1 сентября. Девушка пришла на праздник с цветом волос Мальвины, а представители школы вывели девушку за ворота учебного заведения. Родители ребенка обратились к уполномоченной по правам детей в регионе. Чиновница разобралась в ситуации и девочка продолжила посещение своей школу, не смывая цвет волос.

Аналогичный случай произошел в сентября этого же года в гимназии Перми. Подростка с розовыми волосами отстранили от занятий. Девочка не растерялась и потребовала от руководства школы письменный документ. С письменным отводом от занятий мать девочки — депутат пермской городской думы обратилась с заявлением в прокуратуру. Прокуратура предписала административную ответственность директору школы. Помимо этого, правоохранители принудили внести изменения в локальный документ учебного заведения, касающийся требований ко внешнему виду учеников.

Наказание за наказание

Основным документом, регламентирующим внешний вид учащихся общеобразовательных школ, является Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Документ подтверждает право на образование для всех, невзирая на различные внешние и другие особенности. Закон исключает дискриминацию учеников. За неформальный внешний вид ограничивать право на образование представители школ не имеют права.

При этом все локальные акты, устанавливающие конкретные ограничения для школьников, носят рекомендательный характер. Администрации учебных заведений могут требовать соблюдения норм, но применение любых дисциплинарных взысканий противоречит закону.

В уставах образовательных учреждений нет конкретного запрета на окрашивание волос в яркие цвета, формулировки ограничиваются «опрятностью» и «деловым стилем». За нарушение законодательства для ответственных лиц установлена ответственность. Кодексом РФ об административных правонарушениях статьей 5.57 предусмотрено наказание за нарушение или незаконное ограничение права на образование.

Стоит отметить, что помощник прокурора Бердска провел проверку в школе №9 и выявила в образовательном учреждении локальный нормативный правовой акт – «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся», утвержденное приказом директора школы еще в декабре 2014 года. Оказалось, что некоторые положения (4 пункта) приказа не соответствуют требованиям законодательства об образовании, Конституции РФ, а также ущемляют права учащихся.

Требования, установленные школой в положении о внешнем виде волос, маникюре и макияже, ношении пирсинга противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции России и законодательству об образовании.

Кроме того, Положение вопреки законодательству также предусматривало возможность не допускать школьников на занятия без школьной формы. Устанавливая такое ограничение, школа вышла за пределы компетенции, определенной законодательством об образовании.





