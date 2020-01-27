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Голубые волосы: Красит в розовый отправленная смывать синие пряди 6-классница школы №9 Бердска

20:45 27.01.2020, Марина Волкова Фото: Валентины
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После общественного резонанса педагоги смирились с желанием ребенка выделяться. По словам мамы, реакция учителей на новый цвет волос добродушна: «хорошо хоть не зеленый».

Голубые волосы: Красит в розовый отправленная смывать синие пряди 6 классница школы №9 Бердска
Девочка красит волосы с разрешения мамы
Сюжет: Волосы цвета Мальвины
Голубые волосы: Красит в розовый отправленная смывать синие пряди 6 классница школы №9 Бердска

Голубые волосы: Красит в розовый отправленная смывать синие пряди 6-классница школы №9 БердскаСкандал: из-за прически требуют перевести 4-классника на домашнее обучение в школе под КрасноярскомЕщё 15 новостей

История о 12-летней школьнице, которая выкрасила волосы в голубой цвет и натолкнулась на конфликт в школе №9 в 2018 году, приобрела широкий резонанс. Прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку школы после публикации этой истории в «Курьер. Среда. Бердск».

Спустя год с лишним мама девочки Валентина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» призналась, что несмотря на судебные тяжбы, и если бы даже была возможность повернуть время вспять, мама все равно бы придала огласке ситуацию с дочерью.

Напомним, в ноябре 2018 года 6-классница позвонила матери в слезах. По словам дочери, ей сделали строгое замечание по поводу ярко-голубых прядей и отправили домой отмывать голову.

Однако проверка прокуратуры Бердска не подтвердила того факта, что девочку выгнали из школы. Но семье и «Курьер. Среда. Бердск» пришлось встречаться в суде: фигурирующая в этой истории психолог посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены из-за приведенной в публикации фразы со слов матери. Педагог запросила по иску компенсацию морального вреда. В ходе судебных разбирательств иск увеличился до 500 тыс. рублей с редакции и журналиста. Решение судьи оказалось в пользу бердской семьи и «Курьер. Среда. Бердск».

— Когда вы вышли из зала суда, что вы почувствовали?

— Это было облегчение. Я отстояла честь дочери и, что наконец-то это все закончилось, — ответила на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» Валентина 23 января.

Молодая мама рассказала, что школу менять ребенку не пришлось. Со стороны педагогов и руководства школы не ощущается давление. Однако Валентина, по просьбе дочери, продолжает красить ей волосы.

— Волосы красили в нежно-розовый цвет, осветляли пряди. Я ее сначала не поддержала, но потом решила, что пусть это сделаю я, чем в тайне от меня это произойдет. Мы с ней близки, поэтому конфликтов на этой почве не было. Мы договорились, что изменение в цвете волос произойдет строго на каникулах. Обычно за две недели бальзам-тоник смывается. Было такое, что учителя в шутку говорили — «хорошо хоть не зеленый», — делится в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Валентина.

— Как бы вы поступили сейчас, если бы это ситуация повторилась? Или, скажем, можно было вернуться в ноябрь 2018 года?

— Я бы поступила также. Не стала бы молчать, чтобы не ущемляли права ребенка. Я перестала ходить в школу после этих событий. Мне была не приятна вся эта ситуация. Сейчас с учителем по телефону общаемся. Переживаний и нервов у дочери нет, поэтому и со здоровьем все в порядке. Было несколько одноклассников, которые дочь не поддерживали, хохотали, подшучивали. Это было во время суда и некоторое время после. Но сейчас все забылось, все хорошо, — делится Валентина.

«Ярких» детей наказывают

Случай в бердской школе — не исключение. В 2017 году 15-летняя ученица Санкт-Петербурга сменила имидж, выкрасив волосы в розовый цвет. Администрация школы грозила ученице отчислением, а классный руководитель принуждала к перекрашиванию волос в естественный цвет. Тогда на защиту дочери встал отец. И отстоял ее права, обратившись к омбудсмену по правам детей.

В 2018 году показательное наказание для другой старшеклассницы Санкт-Петербурга устроило руководство школы, отстранив ученицу с праздничной линейки приуроченной к 1 сентября. Девушка пришла на праздник с цветом волос Мальвины, а представители школы вывели девушку за ворота учебного заведения. Родители ребенка обратились к уполномоченной по правам детей в регионе. Чиновница разобралась в ситуации и девочка продолжила посещение своей школу, не смывая цвет волос.

Аналогичный случай произошел в сентября этого же года в гимназии Перми. Подростка с розовыми волосами отстранили от занятий. Девочка не растерялась и потребовала от руководства школы письменный документ. С письменным отводом от занятий мать девочки — депутат пермской городской думы обратилась с заявлением в прокуратуру. Прокуратура предписала административную ответственность директору школы. Помимо этого, правоохранители принудили внести изменения в локальный документ учебного заведения, касающийся требований ко внешнему виду учеников.

Наказание за наказание

Основным документом, регламентирующим внешний вид учащихся общеобразовательных школ, является Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Документ подтверждает право на образование для всех, невзирая на различные внешние и другие особенности. Закон исключает дискриминацию учеников. За неформальный внешний вид ограничивать право на образование представители школ не имеют права.
При этом все локальные акты, устанавливающие конкретные ограничения для школьников, носят рекомендательный характер. Администрации учебных заведений могут требовать соблюдения норм, но применение любых дисциплинарных взысканий противоречит закону.

В уставах образовательных учреждений нет конкретного запрета на окрашивание волос в яркие цвета, формулировки ограничиваются «опрятностью» и «деловым стилем». За нарушение законодательства для ответственных лиц установлена ответственность. Кодексом РФ об административных правонарушениях статьей 5.57 предусмотрено наказание за нарушение или незаконное ограничение права на образование.

Стоит отметить, что помощник прокурора Бердска провел проверку в школе №9 и выявила в образовательном учреждении локальный нормативный правовой акт – «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся», утвержденное приказом директора школы еще в декабре 2014 года. Оказалось, что некоторые положения (4 пункта) приказа не соответствуют требованиям законодательства об образовании, Конституции РФ, а также ущемляют права учащихся.

Требования, установленные школой в положении о внешнем виде волос, маникюре и макияже, ношении пирсинга противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции России и законодательству об образовании.
Кроме того, Положение вопреки законодательству также предусматривало возможность не допускать школьников на занятия без школьной формы. Устанавливая такое ограничение, школа вышла за пределы компетенции, определенной законодательством об образовании.


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От редакции

Красите волосы дочерям?

Аноним, 24 января 2020 10:10
НВР:
Нет, это вульгарно, не имеет никакого отношения ни к интеллектуальному, ни к духовному развитию.
А уж к красоте - тем более.
Аноним, 24 января 2020 10:57
далеко пойдет девица,но кто-нибудь остановит.Мама бы лучше за успеваемостью девочки следила,а не красила ей волосы скорее всего на девочку просто махнули рукой даже учителя.Ведь больше выделиться нечем
Аноним, 27 января 2020 11:26
для мамашки: не плохо бы помнить пословицу на будущее "близко локоть, да не укусишь". Дорожку доченька пробивает настойчиво в одном направлении, что-то кажется до добра это не доведет. Конечно не хотелось бы.
Николай, 24 января 2020 11:09
Родители не дальновидные активно вмешиваются в воспитательный процесс, вместе с ребёнком «качают» права. Когда дети становятся не управляемыми, плюют на требования родителей, винят интернет, школу, но не себя. «Не желание подчинятся общепринятым требования в коллективе-это лестница, по которой беда придёт в ваш дом»- восточная мудрость. Президент внёс поправки в конституцию Росси в области законодательства, чтобы не управляли Россией из вне. Давление на педагогов со стороны родителей, учеников, прокуратуры привело к тому, что не хватает учителей. Хорошие педагоги уходят в репетиторы, где можно работать без нервов.
Педагог, 24 января 2020 11:58
У вас масса ошибок в тексте комментария, нравоучения выглядят, при этом, очень смешно :)
Аноним, 24 января 2020 14:23
Да-да. У президента не так давно спросили - разве можно судить и наказывать человека за то, что он достоверно не делал? (это по поводу пластикового стаканчика, кинутого в сторону (!) бойца росгвардии, и в итоге засудили за нанесение моральных страданий и испуга росгвадейцу).

Что ответил президент? "Сегодня он бросил какой-то стаканчик - ничего, потом пластиковую бутылку - ничего, потом стеклянную, потом камень, а потом стрелять начнёт." Это цитата.

Так что, получается, НЕОБХОДИМО судить за то, что человек не делал. И не сделает. "Бей своих чтобы боялись." Не чужие уже, чужие над вами смеются, а просто боялись. Вот и вся "глубина мысли".
Аноним, 24 января 2020 11:25
Правильно
Педагоги потерпят этот кошмар ... пусть забьют на это
Я бы на их месте вообще бы старалась не замечать этот ужас
...Мамаше с этим потом жить всю жизнь, вот пусть потом и страдает ... ещё наплачется
Но, так сказать « что посеяла , то и пожнёт»
Андрей, 24 января 2020 11:54
Сегодня она пошла вопреки школьным нормам и здравому смыслу,а завтра родительница будет не дочкину честь отстаивать ,а пятый угол искать от взрослой дочери!
Аноним, 24 января 2020 12:09
Всё бы хорошо, но этот пример вседозволенности для других! И это уже могут быть не цветные волосы...
Елена, 24 января 2020 11:53
Я работаю в школе Академгородка. Дети ходят с разноцветными волосами - зелеными, розовыми, голубыми, - и никто не обращает на это внимания, никто не запрещает и не отчитывает родителей. Главное - это успеваемость, и между прочим эти дети хорошо учатся.
Аноним, 25 января 2020 15:20
Там коллайдер, ияф им простительно
Аноним, 27 января 2020 22:27
Вот когда девочка будет учится как академовские дети,тогда и можно будет поговорить.А она только и выделяется своим цветом волос и полным отсутствием знаний-учится то она не хочет
аноним, 24 января 2020 11:59
Чем бы дитя не тешилась,лишь бы в школу ходила.Нельзя родителям потакать детям во всем нетрадиционном,вы ещё молоды и не осознаёте серьезности ваших с дочкой отношений,в нех прослеживается боязнь к ребенку.Вам бы в себе разобраться!
Аноним, 24 января 2020 12:17
Израстутся. Права Елена.
Аноним, 24 января 2020 12:01
Да нет,дорогие мои,эти нОнешние педагоги порой действительно "перегибают",на днях дочке сделали замечание(она расстроилась сильно)что кофта ее слишком объемна,НЕТ не коротка,не в "обтягон"а просто обычная кофта нейтрального (не яркого)цвета,удобная и свободная(мог бы выложить фото,но считаю это ниже своего достоинства,потому поверьте на слово)...Единой школьной формы нет(да и не нужна она наверное,время "курятников уже не вернуть),сами учителя тоже далеки от внешнего облика "строителя коммунизма",и если зеленая головка может(по чьему то неоднозначному мнению)сбивать окружающих с процесса поглощения наук,то обычная одежда кому "зеленый глаз слепила"???Раз уж вы выбрали эту НЕПРОСТУЮ(без доли сарказма)профессию,давайте попробуем и сами ей соответствовать,то бишь просто ХОРОШО УЧИТЬ Детей,и будет вам почет и уважение!!!Ну и напоследок запись в дневнике:"Вова плохо пахнет,Вову надо мыть!!!Ответ:Вову не надо нюхать,Вову надо учить!!!"
Инга, 24 января 2020 13:44
Ну если бы героиня статьи училась в классе с моей дочерью, то я бы на следующий день разрешила своей надевать в школу то, что она захочет. Например, в кожаных шортах. И пусть бы попробовал кто-нибудь слово сказать. Раз одним можно, то и другие пусть показывают "индивидуальность". Хотя мое мнение, что индивидуальность надо проявлять в учебе и благих поступках, а не выделяться синими волосами!
Гость, 24 января 2020 16:51
"...Ответ:Вову не надо нюхать,Вову надо учить!!!"

Вову надо учить, и его учат. А дома Вову надо мыть, и если родители этого не знают, приходится им писать про это. А учитель, находясь в классе с учениками, вынужден "нюхать" чем там от них пахнет.
3лой, 24 января 2020 12:34
Идти на поводу у ребёнка и нарушать требования, установленные школой - не есть правильный воспитательный подход... Ребёнок привыкает, что ПРАВИЛА можно НАРУШАТЬ! Как же потом работать? У многих организаций есть корпоративные правила поведения, дресскод, и т. д...
А почему бы не нарушить ЗАКОН?
А парню, служащему в армии, прикрываясь Правами человека, можно не исполнять приказ командира? Или наплевать на Воинский Устав?
PS. Ребёнок должен понимать с детства, что по жизни человека сопровождает множество ограничений, правил, законов. И не всё можно делать - А ПОТОМУ ЧТО МНЕ ТАК ХОЧЕТСЯ!!!
Аноним, 24 января 2020 13:10
А если требования, установленные школой, противоречат законодательству РФ?
Семён Семёныч, 24 января 2020 13:54
Вы мне напомнили. "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продаж".
Аноним, 24 января 2020 15:23
Дресс-кот? И это именно та свобода, за которую боролись в 91ом ?
Ребёнок должен понимать с детства, что по жизни человека сопровождает множество ограничений, правил, законов.
Естли нет разницы, зачем было всё начинать.
Аноним, 24 января 2020 15:37
Дресс-кошка! Вы-то боролись за единую форму для всех и хождение строевым шагом. А у ребёнка надо формировать вкус методом его проб и ошибок.
Николай, 24 января 2020 12:59
Письмо Сталина учителю своего сына.

Преподавателю т. Мартышину.
Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Спасибо за письмо.
Отвечаю с большим опозданием ввиду перегруженности работой. Прошу извинения.
Василий – избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа!), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких “руководителей”, нередко нахал, со слабой или – вернее – неорганизованной волей.
Его избаловали всякие “кумы” и “кумушки”, то и дело подчеркивающие, что он “сын Сталина”.
Я рад, что в Вашем лице нашелся хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала подчинения общему режиму в школе. Василия портят директора, вроде упомянутого Вами, люди-тряпки, которым не место в школе, и если наглец Василий не успел еще погубить себя, то это потому, что существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному барчуку.
Мой совет: требовать построже от Василия и не бояться фальшивых, шантажистских угроз капризника насчет “самоубийства”. Будете иметь в этом мою поддержку.
К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием. Но обещаю время от времени брать его за шиворот.
Привет!
И. СТАЛИН
8.VI.38 г.
Аноним, 24 января 2020 13:42
Лубок.
Вы ещё про какого-нибудь царя такое напишите.
Аноним, 24 января 2020 13:43
Может, отстанут от неё наконец.
Семён Семёныч, 24 января 2020 13:44
Причина нашего отставания от ведущих стран кроется в закостенелом мышлении, устаревших совковых требований к воспитанию и поведению людей. Ладно, читатели-пенсионеры Курьера могут отрицательно относиться к творческой молодёжи. Но наши учителя просто тоомозят развитие страны. На пороге новая эра, искусственный интеллект вото-вот войдёт в каждый дом, экономику и политику. Но поскольку человеческий мозг увеличить не удастся, то потребуется новое мышление. То есть не будет необходимости в том, чему сейчас учат в школе- решать типовые задачи, уравнения, запоминать фоомулы. Зато потребуются творческие личности, смелые эксперементаторы, которые способны сгенерировать новую идею, поставить задачу компьютеру или роботу. А у нас запрещают ярко одеваться, пользоваться телефоном, думать самостоятельно вместо того, чтобы подстраиваться под меняющийся мир. Да мы с таким подходом так и останемся в .. Но можно не переживать. Я уже вижу, что в школы приходит новое поколение молодых учителей.
Аноним, 24 января 2020 16:01
сказки на иных сайтах.
Аноним, 24 января 2020 13:46
Школы часто перегибают палку, заставляя детей одеваться так как им хочется... Но вспомните себя, Вы что ли ходили и выглядили в том как школа хотела видеть Вас... Нет все мы одевались неформально, кто в спортивке, кто в джинсе, у кого какая прическа(от эрокеза до ежей на голове, а одно время модно было рисунки делать на затылке у парикмахера)... И не когда не было такого что бы Вы выросли и не стали соблюдать закон... Так что нет не чего плохого в том что дети хотят выделяться... Мы все вокруг выделяемся, одеваемся так как хотим, а точнее в то в чем удобно ходить... Так что я считаю что родители поступили правильно, что отстояли своих детей...
Аноним, 24 января 2020 13:56
Все подростки рано или поздно проходят период,когда им надо выделиться!Я вот ногти черным красила и знаете,никак на мои оценки это не повлияло!А мама молодец,поддержала ребенка.
Аноним, 27 января 2020 14:19
Мама должна поддержать ребенка в бытовых вопросах, а то, что касается дисциплины, требований распорядка - мама не должна поддерживать и поощрять анархию в поведении ребёнка.Надо научить выполнять требования, и будет девочке счастье.
Аноним, 24 января 2020 14:03
"избалованный юноша средних способностей, дикаренок (тип скифа!), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких “руководителей”, нередко нахал, со слабой или – вернее – неорганизованной волей.
Его избаловали всякие “кумы” и “кумушки”, то и дело подчеркивающие, что он “сын Сталина”"
А если ребенок просто отличается цветом волос, одеждой? При этом может иметь отличные качества души и личности?
Николай, 24 января 2020 14:41
Лет 20 назад смотрел фильм про то, как в одну известную фирму пришли молодые люди устраиваться на работу . Они имели безукоризненный внешний вид. Когда один из них вышел после собеседования, его спросили:"Приняли?" Он ответил:"Нет. Лицо не оперативное!" Когда меня готовили в ВУЗ в школе, учительница говорила:"Стоишь неправильно у доски, указку не в той руке держишь, рассказал не интересно - балл долой"
Аноним, 24 января 2020 14:57
"устаревших совковых требований к воспитанию и поведению людей. Ладно, читатели-пенсионеры Курьера могут отрицательно относиться к творческой молодёжи"...
Соглашусь. Максимум, что можно вводить в школе – мягкий дресс-код. Немалая часть школьников через пару-тройку лет станет студентами, а там по одежде\причёскам –вольница.
Время комсомольской охоты за школьными причёсками давно ушло.
Аноним, 27 января 2020 22:23
Вот когда она приблизится к студенчеству,тогда и другой разговор будет.По возрасту еще далеко,а по знаниям еще дальше
Аноним, 24 января 2020 15:24
А какого цвета волосы были у забеременевшей от 10 летнего?
Николай, 24 января 2020 15:56
Наконец-то в школе-9 появилась своя Гретта Тумберг, которая прославила учебное заведение и город.
Аноним, 25 января 2020 01:01
Тумблер :)
Аноним, 24 января 2020 16:47
Две вещи ребенок(учащийся)должен соблюдать неукоснительно 1-стремление к знаниям,2-дисциплина и уважение учителя.ВСЁ!!!рекомендации по выбору причесок цвета волос и выбора одежды,это только РЕКОМЕНДАЦИИ.
3лой, 27 января 2020 12:58
А что как не дисциплина - соблюдение требований и правил школы?! Если там написано, что ученик должен иметь определённый внешний вид, то это надо СОБЛЮДАТЬ!!!
Пожалуйста крась волосы и делай вызывающий макияж, НО в неучебное время, например празднование чего-либо с чаепитием в классе или во время каникул. В остальное время надо соответствовать требованиям школы! Это и есть дисциплина!!
Аноним, 24 января 2020 17:18
Вопросы к успеваемости ребенка есть?
Если нет, то отстаньте от ребенка. Действительно, не "нюхать" ее надо, а учить.
Давайте еще ограничивать по цвету кожи, форме черепа и разрезу глаз.
Учителя, вас не поймешь. То вы кричите, что школа не отвечает за воспитание и воспитывать должны родители, а тут вы печетесь о ее нравственности.
Советникам типа, потом хапнет горя от дочки, да пусть хапнет, это ее будет горе и ее выбор.
Хотя я уверен, что они будут жить дружно и дочь с благодарностью будет вспоминать, что мать поддержала ее в попытках быть не как все и выделяться среди серости.
Аноним, 25 января 2020 09:12
у девочки проблемы с успеваемостью.Она уже раз перешла из другой школы.Вопросы есть.В этой семье добром не закончится.Мама будет на себе рвать волосы,но поздно
Аноним, 24 января 2020 19:39
Мама,объясните ребенку,что в школе надо выделяться по другому:вышла к доске,спокойно ответила-чтобы все ОХРЕНЕЛИ,и "садись ПЯТЬ".Но с девочкой все понятно-возраст,а вот у мамы устоявшиеся комплексы неполноценности.
Аноним, 25 января 2020 00:05
Гитлер мерил головы линейкой...и что прав он был в своей евгенике?Чем уподобились то?Богом что ли?
Аноним, 25 января 2020 00:11
Вот ва еще история"В СССР устраивается молодой челове програмистом на завод "Экран",в отделе кадров ему протягивают "бегунок"с просьбой заполнить данные о себе,он говорит:печатаю хорошо,писать разучился...Ну не подходите вы нам значит,досвиданья...Прошло 20 лет,элегантный джентел мен с красивой дамой просит счет в Нью Йоркском дорогом ресторане,официант говорит :заполните чек,получает ответ;если бы я умел писать,я бы работал сейчас програмистом,на заводе "экран"...
Аноним, 25 января 2020 00:29
А я на месте педагогов стала бы ставить девочке одни пятёрки! До самых ЕГ! Вот это была бы месть!
Да, не долго ей осталось играть в демократию и в хорошие отношения. Спохватится да поздно будет.
Аноним, 25 января 2020 13:23
Спрашивает Путин у Медведева: А ты лапти плести могёшь? Нет? Ну тогда ко мне замом!
Аноним, 25 января 2020 14:02
НВР:
А мама не подумала, что своими руками вредит волосам дочери? А потом будут думать, почему же волосы выпадают?
Аноним, 25 января 2020 15:29
Каждый подросток хочет выделиться. В малообеспеченных семьях это присходит именно как у героини статьи. Так же возможен пирсинг и корявые татуировки. Это вина не ребёнка. А ее матери. Купила бы ей крутой гаджет или смартфон и ребёнок удовлетворил бы свои потребности. А так мамаша будет до усеру раскатывать про нарушенные права и тд и тп.. сейчас тенденция чем достаточней семья, тем ребёнок тише и незаметней. А тут как говорится, что крестьяней, то и обезьяней
Max, 25 января 2020 18:06
Да не кипятитесь так, дело то не ваше.
123, 25 января 2020 20:00
Ничего криминального в изменение цвета волос нет, слишком завышена значимость данной ситуации.

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