Короновирус: не посещайте рынки с морепродуктами и мясом в Ухане и в других городах Китая

А лучше вообще воздержаться от поездок. В России разработан наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР).



В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности:

— при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

— не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

— употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

— использовать средства защиты органов дыхания (маски);

— мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

— при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

— при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.

Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека.

Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества.

Первое это высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов.

Второе — для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

Третье — результат анализа можно получить уже через 2-4 часа.

Диагностические лаборатории Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

Источник: Роспортребнадзорподзаг